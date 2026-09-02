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Bank Closed: जल्द निपटा लें जरूरी काम, 11 सितंबर से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली: देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के मुख्य संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने आगामी 11 सितंबर 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया है. इस हड़ताल में सात प्रमुख बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं. यूनियनों का दावा है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार और बैंक प्रबंधन (IBA) के उदासीन रवैये के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है.

लगातार 4 दिन प्रभावित रह सकती हैं बैंकिंग सेवाएं

11 सितंबर को शुक्रवार होने के कारण इस हड़ताल का असर बेहद गंभीर हो सकता है. इसके अगले दो दिन क्रमशः दूसरा शनिवार (12 सितंबर) और रविवार (13 सितंबर) होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 14 सितंबर (सोमवार) को गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश के कई राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा. ऐसे में देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं लगातार चार दिनों तक ठप रह सकती हैं, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

क्या हैं बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगें?

कर्मचारी संगठनों के अनुसार, पिछले दो वर्षों से कई महत्वपूर्ण अवशेष मुद्दों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: