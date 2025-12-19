Interest Rates: बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर बढ़ाई, 30 सालों में सबसे ऊंचा स्तर
बैंक ऑफ जापान ने सर्वसम्मति से शॉर्ट टर्म ब्याज दरों को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया.
Published : December 19, 2025 at 11:30 AM IST
टोक्यो: जापान से शुक्रवार को अहम आर्थिक खबर सामने आई. बैंक ऑफ जापान (BOJ) ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 0.75 प्रतिशत कर दिया. यह देश में पिछले 30 साल में सबसे ऊंचा ब्याज दर स्तर है. लंबे समय तक ‘ज़ीरो’ ब्याज दरों और भारी मौद्रिक प्रोत्साहन के दौर के बाद यह कदम जापानी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.
पहली वृद्धि उएदा और ताकाइची के कार्यकाल में
बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा और नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के कार्यकाल में यह पहला बड़ा ब्याज दर बढ़ोतरी है. मौद्रिक बोर्ड ने यह फैसला व्यापक रूप से अपेक्षित निर्णय के अनुसार लिया. विशेषज्ञ पहले से अनुमान लगा रहे थे कि ब्याज दर 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत की जा सकती है.
महंगाई के दबाव में उठाया कदम
ब्याज दर बढ़ाने का मुख्य कारण जापान में लगातार बढ़ती महंगाई है. नवंबर में खाद्य और ईंधन को छोड़कर महंगाई दर 2.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जो बैंक ऑफ जापान के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है. कमजोर येन के कारण आयात महंगा हुआ, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ा. ब्याज दर में वृद्धि से येन को मजबूती मिलने और महंगाई को नियंत्रित करने की उम्मीद है.
भविष्य में और बढ़ोतरी की संभावना
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर महंगाई उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो बैंक ऑफ जापान अगले साल ब्याज दर को 1 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. इससे कर्ज लेना महंगा होगा और आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा.
शेयर बाजार पर प्रभाव
ब्याज दर वृद्धि के फैसले से पहले जापानी शेयर बाजार मजबूत था. निक्केई इंडेक्स में 560 अंकों या 1.14 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में सतर्कता देखी गई, वहीं भारतीय बाजारों में सेंसेक्स 450 अंक और निफ्टी 140 अंक बढ़कर सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार कर रहा था.
अर्थव्यवस्था में बदलाव का संकेत
इस कदम के साथ जापान में दशकों से चले आ रहे सस्ते कर्ज और भारी मौद्रिक प्रोत्साहन के दौर का अंत हुआ. यह निर्णय जापानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और महंगाई नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें- थोक महंगाई दर नवंबर में 0.32 प्रतिशत हुई, खाने-पीने की चीजों के दाम कम हुए