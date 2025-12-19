ETV Bharat / business

Interest Rates: बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर बढ़ाई, 30 सालों में सबसे ऊंचा स्तर

टोक्यो: जापान से शुक्रवार को अहम आर्थिक खबर सामने आई. बैंक ऑफ जापान (BOJ) ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 0.75 प्रतिशत कर दिया. यह देश में पिछले 30 साल में सबसे ऊंचा ब्याज दर स्तर है. लंबे समय तक ‘ज़ीरो’ ब्याज दरों और भारी मौद्रिक प्रोत्साहन के दौर के बाद यह कदम जापानी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

पहली वृद्धि उएदा और ताकाइची के कार्यकाल में

बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काज़ुओ उएदा और नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के कार्यकाल में यह पहला बड़ा ब्याज दर बढ़ोतरी है. मौद्रिक बोर्ड ने यह फैसला व्यापक रूप से अपेक्षित निर्णय के अनुसार लिया. विशेषज्ञ पहले से अनुमान लगा रहे थे कि ब्याज दर 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत की जा सकती है.

महंगाई के दबाव में उठाया कदम

ब्याज दर बढ़ाने का मुख्य कारण जापान में लगातार बढ़ती महंगाई है. नवंबर में खाद्य और ईंधन को छोड़कर महंगाई दर 2.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जो बैंक ऑफ जापान के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है. कमजोर येन के कारण आयात महंगा हुआ, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ा. ब्याज दर में वृद्धि से येन को मजबूती मिलने और महंगाई को नियंत्रित करने की उम्मीद है.

भविष्य में और बढ़ोतरी की संभावना

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर महंगाई उच्च स्तर पर बनी रहती है, तो बैंक ऑफ जापान अगले साल ब्याज दर को 1 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. इससे कर्ज लेना महंगा होगा और आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा.