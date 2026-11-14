November Bank Holidays: अगले हफ्ते इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, आज खुले हैं या नहीं, यहां चेक करें
Bank Holidays: आज शनिवार, 14 नवंबर 2026 को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें.
Published : November 14, 2026 at 10:25 AM IST
Bank Holidays: देशभर में आज 14 नवंबर 2026 को सभी बैंक बंद रहेंगे. अगर आप शनिवार को बैंक के काम निपटाने का प्लान बना रहे हैं तो आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर जरूर चेक कर लें. क्योंकि आज महीने का दूसरा शनिवार है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों में छुट्टी रहती है.
वहीं पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं. बशर्ते उस दिन आरबीआई हॉलिडे कैलेंडर में कोई छुट्टी न हो। यानी आज आपकी कोई भी ब्रांच वाली काम अटक सकती है. इसके अलावा, कल रविवार वीकेंड हॉलिड पर बैंक बंद रहने वाले हैं. अगले हफ्ते भी छठ पूजा के लिए कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं.
इसके अलावा, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, ATM और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं आज भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी. लेकिन कैश से जुड़े बड़े काम, जैसे बड़ी रकम जमा करना या निकालना, फटे-पुराने नोट बदलना, डॉर्मेंट अकाउंट को दोबारा चालू कराना, नॉमिनेशन या खाताधारक की मृत्यु के बाद लीगल क्लेम जैसे कामों के लिए आपको सोमवार तक इंतजार करना होगा.
अगर आपका कोई जरूरी काम पेंडिंग है, तो पहले आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट में अपने राज्य की छुट्टी चेक कर लें। अगले हफ्ते बिहार और झारखंड के ग्राहकों को सलाह है कि वे अपने जरूरी काम 14 नवंबर के बाद सीधे 17 नवंबर को निपटाएं, क्योंकि 16 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे. बाकी राज्यों में 16 नवंबर को बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. लेकिन फिर भी ब्रांच जाने से पहले अपनी बैंक शाखा से कन्फर्म कर लेना बेहतर रहेगा। ऑनलाइन काम के लिए आपको छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ब्रांच से जुड़े कामों को छुट्टी से पहले ही निपटा लेना समझदारी होगी.
अगले हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
अगले हफ्ते भी कई लोगों को बैंक की छुट्टी का ध्यान रखना होगा.16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ पूजा की वजह से बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। छठ पूजा सूर्य षष्ठी डाला छठ (प्रातः अर्घ्य) के मौके पर इन दोनों राज्यों में आरबीआई के तहत बैंक हॉलिडे घोषित है. दिल्ली के लोगों के लिए एक अहम जानकारी है.
दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर को छठ पूजा पर पब्लिक हॉलिडे घोषित किया है, लेकिन यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के लोकल प्रशासन के नियमों के तहत नोटिफाइड है. इसलिए दिल्ली में 16 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे. अगर आप दिल्ली में हैं तो आप सामान्य काम निपटा सकते हैं.
नवंबर में क्यों हैं इतनी छुट्टियां?
नवंबर 2026 में त्योहारों की वजह से अलग-अलग राज्यों में कई बैंक हॉलिडे पड़े हैं। इस महीने में दिवाली / लक्ष्मी पूजन / गोवर्धन पूजा / विश्वकर्मा दिवस, दिवाली (बली प्रतिपदा) / दीपावली (गोवर्धन पूजा) / लक्ष्मी पूजा / विक्रम संवत नववर्ष, लक्ष्मी पूजा (दीपावली) / निंगोल चाकौबा / भ्रातृद्वितीया / भाईदूज / चित्रगुप्त जयंती, वांगला फेस्टिवल, छठ पूजा / सूर्य षष्ठी डाला छठ (प्रातः अर्घ्य), इगास-बगवाल, सेंग कुट स्नेम, गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा / रास पूर्णिमा और कनकदास जयंती जैसे मौके आए हैं.
RBI हर साल राज्यवार बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी करता है. यह लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में बैंक हॉलिडे हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अलग-अलग होते हैं. किसी एक राज्य में त्योहार की छुट्टी का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
बैंक बंद रहने की स्थिति में क्या करें?
बैंक बंद है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बैंकिंग काम आपके फोन से भी ही सकते हैं. शनिवार-रविवार हो या कोई त्योहार, NEFT, RTGS, IMPS और UPI से पैसा भेजना, बैलेंस देखना और स्टेटमेंट निकालना अब 24x7 मुमकिन है. बिजली-पानी-गैस का बिल, मोबाइल-डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग टॉप-अप, एफडी-आरडी खोलना और ईएमआई भरना भी घर बैठे 2 मिनट में हो जाता है. तो ब्रांच बंद होने से अब आपका कोई काम नहीं रुकेगा। डिजिटल बैंकिंग से न लाइन में लगने की झंझट है और न ही छुट्टी का इंतजार करना पड़ता है.
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