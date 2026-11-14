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November Bank Holidays: अगले हफ्ते इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, आज खुले हैं या नहीं, यहां चेक करें

बैंक हॉलिडे (सांकेतिक फोटो) ( ANI/Canva )

Bank Holidays: देशभर में आज 14 नवंबर 2026 को सभी बैंक बंद रहेंगे. अगर आप शनिवार को बैंक के काम निपटाने का प्लान बना रहे हैं तो आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर जरूर चेक कर लें. क्योंकि आज महीने का दूसरा शनिवार है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों में छुट्टी रहती है.

वहीं पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं. बशर्ते उस दिन आरबीआई हॉलिडे कैलेंडर में कोई छुट्टी न हो। यानी आज आपकी कोई भी ब्रांच वाली काम अटक सकती है. इसके अलावा, कल रविवार वीकेंड हॉलिड पर बैंक बंद रहने वाले हैं. अगले हफ्ते भी छठ पूजा के लिए कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं.