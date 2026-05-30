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Bank Holidays: जून में बैंक जाने का है प्लान? तो फटाफट नोट कर लें ये छुट्टियां, वरना चक्कर काटकर लौटेंगे वापस

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: मई की भीषण गर्मी के बाद अब जून का महीना दस्तक देने जा रहा है. जून आते ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, आम का स्वाद और परिवार के साथ घूमने-फिरने के प्लान याद आने लगते हैं. लेकिन अगर आप इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियर करवाना, केवाईसी (KYC) अपडेट या लॉकर से जुड़े काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. जून 2026 में बैंक शाखाओं में छुट्टियों की लंबी झड़ी लगने वाली है. ऐसा न हो कि आप जरूरी फाइलों के साथ बैंक पहुंचें और वहां आपको ताला लटका मिले. इस असुविधा से बचने के लिए अपने कैलेंडर को अभी से चेक कर लें, क्योंकि मुहर्रम, साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय त्योहारों के चलते कई दिनों तक बैंकिंग कामकाज ठप रहेगा. शनिवार और रविवार की तय छुट्टियां

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार, देश के सभी बैंक हर महीने के दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं. जून 2026 में साप्ताहिक अवकाश वाले दिन इस प्रकार हैं. 7 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

13 जून: दूसरा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)

14 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

21 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

27 जून: चौथा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)

28 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)