ETV Bharat / business

Bank Holidays: जून में बैंक जाने का है प्लान? तो फटाफट नोट कर लें ये छुट्टियां, वरना चक्कर काटकर लौटेंगे वापस

जून 2026 में मुहर्रम, वीकेंड और स्थानीय त्योहारों के चलते कई दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए शाखा जाने से पहले छुट्टियां जरूर जांचें.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मई की भीषण गर्मी के बाद अब जून का महीना दस्तक देने जा रहा है. जून आते ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, आम का स्वाद और परिवार के साथ घूमने-फिरने के प्लान याद आने लगते हैं. लेकिन अगर आप इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम जैसे चेक क्लियर करवाना, केवाईसी (KYC) अपडेट या लॉकर से जुड़े काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

जून 2026 में बैंक शाखाओं में छुट्टियों की लंबी झड़ी लगने वाली है. ऐसा न हो कि आप जरूरी फाइलों के साथ बैंक पहुंचें और वहां आपको ताला लटका मिले. इस असुविधा से बचने के लिए अपने कैलेंडर को अभी से चेक कर लें, क्योंकि मुहर्रम, साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय त्योहारों के चलते कई दिनों तक बैंकिंग कामकाज ठप रहेगा.

शनिवार और रविवार की तय छुट्टियां
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार, देश के सभी बैंक हर महीने के दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को बंद रहते हैं. जून 2026 में साप्ताहिक अवकाश वाले दिन इस प्रकार हैं.

  • 7 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 13 जून: दूसरा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)
  • 14 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 21 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
  • 27 जून: चौथा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)
  • 28 जून: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

मुहर्रम और अन्य मुख्य अवकाश
जून के महीने में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की भी कई छुट्टियां शामिल हैं. इस महीने की सबसे बड़ी छुट्टी 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर होगी, जब देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, 15 जून को ओडिशा में 'राजा संक्रांति' के त्योहार के कारण स्थानीय बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा.

विभिन्न राज्यों की स्थानीय छुट्टियां
भारत की सांस्कृतिक विविधता के कारण अलग-अलग राज्यों में स्थानीय महापुरुषों की जयंती और त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेंगे.

  • 17 जून (हरियाणा): महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर छुट्टी संभव.
  • 18 जून (पंजाब): श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 29 जून (पंजाब, हरियाणा, शिमला): संत गुरु कबीर जयंती के उपलक्ष्य में बैंकिंग कामकाज नहीं होगा.
  • 15 और 30 जून (मिजोरम): वाईएमए (YMA) दिवस और रेमना नी पर्व के कारण आइजोल सहित पूरे राज्य में अवकाश रहेगा.

डिजिटल बैंकिंग से आसान होगा काम
भले ही जून में बैंक शाखाओं के गेट बंद रहें, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डिजिटल युग में शाखा बंद होने का मतलब बैंकिंग सेवाओं का रुकना नहीं है. आप बिना किसी रुकावट के इन ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

  • UPI पेमेंट: Google Pay, PhonePe और Paytm जैसी सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी.
  • एटीएम (ATM): नकद निकासी और बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम खुले रहेंगे.
  • नेट बैंकिंग: घर बैठे फंड ट्रांसफर (NEFT, IMPS, RTGS) और अन्य वित्तीय काम आसानी से किए जा सकेंगे.

काम की बात: यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसके लिए बैंक मैनेजर से मिलना या फिजिकल सिग्नेचर करना जरूरी है, तो उसे महीने के शुरुआती हफ्तों में ही निपटा लें. जून का आखिरी हफ्ता (26 से 30 जून) छुट्टियों से भरा है, जिससे बाकी दिनों में बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- मुंबई: जनता को लगा जोर का झटका! अचानक ₹2 महंगी हुई CNG, पाइप्ड रसोई गैस के दाम भी बढ़े

TAGGED:

BANK HOLIDAYS JUNE 2026
RBI BANK HOLIDAY LIST JUNE 2026
JUNE 2026 BANKING
BANK HOLIDAYS IN JUNE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.