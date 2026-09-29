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BANK हॉलिडे लिस्ट: सामने आ गई अक्टूबर महीने में बैंक छुट्टियों की लिस्ट, आधे से अधिक महीने नहीं होगा कामकाज

आधे से अधिक महीने बैंकों में नहीं होगा कामकाज ( Getty Images )

हैदराबाद: अक्टूबर का महीना आते ही त्योहार शुरू हो जाते हैं. ऐसे में लोग छुट्टियों की गिनती भी करने लगते हैं. सरकारी कर्मियों और बैंक में काम करने वालों की मौज हो जाती है. बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने सभी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. इसी सिलसिले में आने वाले अक्टूबर महीने की भी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है.

जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक अक्टूबर में करीब 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इस महीने गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा और करवा चौथ जैसे त्योहार हैं. इस वजह से करीब 16 दिन बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा. इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार की भी छुट्टियां शामिल हैं. ऐसे में अगर आप जरूरी काम से बैंक जाना चाहते हैं, तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर जाएं. तो चलिए बैंकों की हॉलिडे लिस्ट पर डालते हैं एक नजर. केंद्रीय बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक पूरे देश के अलग-अलग राज्यों और सर्कलों में अक्टूबर महीने में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं. इनके अलावा 10 स्टेट-विशिष्ट त्योहारों की हॉलिडे भी शामिल हैं.