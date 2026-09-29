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BANK हॉलिडे लिस्ट: सामने आ गई अक्टूबर महीने में बैंक छुट्टियों की लिस्ट, आधे से अधिक महीने नहीं होगा कामकाज

नया महीना शुरू होते ही कर्मचारी छुट्टियों की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं. बैंकों की हॉलिडे लिस्ट आ गई है. डालें एक नजर.

BANK HOLIDAYS OCTOBER 2026
आधे से अधिक महीने बैंकों में नहीं होगा कामकाज (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 11:36 AM IST

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हैदराबाद: अक्टूबर का महीना आते ही त्योहार शुरू हो जाते हैं. ऐसे में लोग छुट्टियों की गिनती भी करने लगते हैं. सरकारी कर्मियों और बैंक में काम करने वालों की मौज हो जाती है. बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने सभी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. इसी सिलसिले में आने वाले अक्टूबर महीने की भी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है.

जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक अक्टूबर में करीब 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इस महीने गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा और करवा चौथ जैसे त्योहार हैं. इस वजह से करीब 16 दिन बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा. इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार की भी छुट्टियां शामिल हैं. ऐसे में अगर आप जरूरी काम से बैंक जाना चाहते हैं, तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर जाएं. तो चलिए बैंकों की हॉलिडे लिस्ट पर डालते हैं एक नजर.

केंद्रीय बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक पूरे देश के अलग-अलग राज्यों और सर्कलों में अक्टूबर महीने में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं. इनके अलावा 10 स्टेट-विशिष्ट त्योहारों की हॉलिडे भी शामिल हैं.

जानें कब-कब बैंकों में नहीं होगा काम

तारीख दिन अवकाश की वजह कहां-कहां रहेंगे बंद
2 अक्टूबरशुक्रवार गांधी जयंती पूरे भारत में बंद रहेंगे बैंक
4 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में बंद रहेंगे
10 अक्टूबरशनिवार महीने का दूसरा शनिवार पूरे भारत में बंद
11 अक्टूबररविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में बंद रहेंगे
17 अक्टूबरशनिवार महासप्तमी सिर्फ अगरतला में बंद रहेंगे बैंक
18 अक्टूबररविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में बंद रहेंगे
19 अक्टूबरसोमवार दुर्गा पूजा, महाष्टमी, महानवमी अगरतला, आइजोल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, कोहिमा, पटना, रांची और शिलांग में बंद रहेंगे
20 अक्टूबरमंगलवार दशहरा (विजयादशमी) गंगटोक और इंफाल को छोड़कर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
21 अक्टूबरबुधवार विजयादशमी, दुर्गा पूजा अगरतला, बेंगलुरु, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे.
22 अक्टूबरगुरुवार दुर्गा पूजा गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे
23 अक्टूबरशुक्रवार दुर्गा पूजा गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे
24 अक्टूबरशनिवार महीने का चौथा शनिवार पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे
25 अक्टूबररविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में बंद रहेंगे
26 अक्टूबरसोमवार लक्ष्मी पूजा/एक्सेसिन डे/महर्षि वाल्मिकी जयंती अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बंद रहेंगे
29 अक्टूबरगुरुवार करवा चौथ सिर्फ शिमला में बैंक बंद रहेंगे
31 अक्टूबरशनिवार सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सिर्फ अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे

जारी रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं
आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में आधे से ज्यादा महीने कामकाज नहीं होगा, लेकिन कस्टमर्स को परेशान नहीं होने की जरुरत है. बता दें, छुट्टियों के दिनों में भी ऑनलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी. इस दौरान, गूगल-पे, फोन-पे, पेटीएम और यूपीआई ऐप और सभी बैंकों की इंटरनेट सेवाएं काम करेंगी. बिना किसी रुकावट के सभी सुविधाएं मिलेंगी. वहीं, एटीएम की सुविधा भी जारी रहेगी.

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