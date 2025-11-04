ETV Bharat / business

कल Bank खुलेंगे या बंद रहेंगे? देखें नवंबर में बैंक अवकाश की पूरी लिस्ट

हैदराबाद: बुधवार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा है. इस दिन कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. 5 नवंबर को कई राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे. इसलिए जिन लोगों ने बुधवार को कोई जरूरी बैंकिंग कार्य करने की प्लान बनाया है तो उन्हें असुविधा हो सकती है. बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, गुरु नानक जयंती पर एक दर्जन से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. नकद जमा, चेक क्लियरेंस या अन्य व्यक्तिगत बैंकिंग कार्यों की योजना बना रहे ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे इसके अनुसार योजना बनाएं.

इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक बंद

RBI की आधिकारिक सूची के अनुसार, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़, तेलंगाना, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड.

अगर पूरे नवंबर 2025 की बात करें तो 5-6 दिन बैंक रहेंगे. हालांकि, यह अवकाश अलग-अलग राज्यों में होगा.

