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Bank Holidays In December 2026: दिसंबर में 19 दिन बैंक हॉलिडे, जानें कब-कब रहेगा बंद - Full List

दिसंबर में बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: अगर आप नवंबर 2026 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2026 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. इस महीने दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और भाई दूज जैसे बड़े त्योहार पड़ रहे हैं, जिस वजह से कई राज्यों में अलग-अलग दिनों में बैंक बंद रहेंगे.

खास बात यह है कि RBI की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होतीं. ये छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत राज्य और शहर के हिसाब से तय होती हैं. यानी जिस राज्य में जो त्योहार है, वहां उसी दिन बैंक बंद रहेगा. इसके अलावा सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को भी सार्वजनिक अवकाश रहता है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की लिस्ट चेक करना बेहद जरूरी है.

दिसंबर 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट 1 दिसंबर - Indigenous Faith Day / State Inauguration Day: अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और नगालैंड के कोहिमा में इस दिन बैंक बंद रहेंगे. 3 दिसंबर - Feast of St. Francis Xavier: गोवा की राजधानी पणजी में इस पर्व पर बैंकों में अवकाश रहेगा. सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा के संरक्षक संत माने जाते हैं, इसलिए यहां यह बड़ा त्योहार है. 9, 10, 11 दिसंबर - Losoong / Namsoong: सिक्किम के गंगटोक में लगातार तीन दिन लोसूंग / नामसूंग के चलते बैंक बंद रहेंगे. यह सिक्किम का प्रमुख त्योहार है, जिसे सिक्किमी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है. 12 दिसंबर - Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma: मेघालय के शिलांग में पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे. 18 दिसंबर - Death Anniversary of U SoSo Tham: शिलांग में ही यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर भी बैंकों में अवकाश रहेगा. 19 दिसंबर - Goa Liberation Day: पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर बैंक बंद रहेंगे. इसी दिन 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी.