पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब और कहां-कहां नहीं होगा कामकाज

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक हर राज्यों के हिसाब से हर महीने छुट्टियों की घोषणा करता है. अगर केंद्रीय बैंक के हॉलिडे कैलेंडर पर एक नजर डालें तो सोमवार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा. यानि कि कुल 5 दिनों तक बैंक से संबंधित कार्य नहीं होंगे. बता दें, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, कन्नड़ राज्योत्सव और इगास बगवाल जैसे त्योहारों के चलते ये छुट्टियां रहेंगी.

आइये सिलसिलेवार इन छुट्टियों पर डालते हैं एक नजर