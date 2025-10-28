ETV Bharat / business

पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब और कहां-कहां नहीं होगा कामकाज

केंद्रीय बैंक हर महीने बैंकों की हॉलिडे लिस्ट जारी करता है. इस वजह से कई राज्यों में छुट्टियां हैं. विस्तार से जानिए.

BANK HOLIDAY UPDATE
पांच दिन बंद रहेंगे बैंक (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक हर राज्यों के हिसाब से हर महीने छुट्टियों की घोषणा करता है. अगर केंद्रीय बैंक के हॉलिडे कैलेंडर पर एक नजर डालें तो सोमवार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा. यानि कि कुल 5 दिनों तक बैंक से संबंधित कार्य नहीं होंगे. बता दें, छठ पूजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, कन्नड़ राज्योत्सव और इगास बगवाल जैसे त्योहारों के चलते ये छुट्टियां रहेंगी.

आइये सिलसिलेवार इन छुट्टियों पर डालते हैं एक नजर

  1. छठ पूजा के चलते बैंक बंद
    कई राज्यों में छठ पूजा के चलते सोमवार 27 और मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. हालांकि यह छुट्टियां सभी राज्यों में नहीं बल्कि पटना, रांची और कोलकाता में रहेंगी. पटना और रांची में चार दिनों तक बैंकों में ताले लटके रहेंगे. महीने के चौथे शनिवार और रविवार की वजह से भी कोई कामकाज नहीं हुआ था.
  2. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बंद रहेंगे बैंक
    गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के चलते 31 अक्टूबर 2025 को बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा. बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और डिप्टी पीएम रहे.
  3. बेंगलुरु और देहरादून में भी नहीं होंगे काम
    शनिवार 1 नवंबर को बेंगलुरु और देहरादून में बैंकों की छुट्टियों की घोषणा की गई है. बेंगलुरु के कन्नड़ राज्योत्सव के चलते यह फैसला लिया गया है. वहीं, देहरादून की बात करें तो इस दिन इगास बगवाल का त्योहार मनाया जाएगा. यह त्योहार दीवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है. बाकी सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. महीने के दूसरे, चौथे और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंकों में छुट्टियां रहती हैं. 1 नवंबर को महीने का पहला शनिवार है और 2 नवंबर को रविवार के चलते बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा.

हालांकि सभी बैकों की ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी. नेट और मोबाइल बैंकिंग समेच यूपीआई पेमेंट के जरिए लेनदेन कर सकेंगे.

पढ़ें: 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

TAGGED:

बैंक हॉलिडे
अक्टूबर में बैंक हॉलिडे
BANK HOLIDAYS IN OCTOBER
BANK HOLIDAYS
BANK HOLIDAY UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.