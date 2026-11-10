बैंक हॉलिडे: आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या बंद, एक क्लिक करते ही चलेगा पता
भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. उसके अनुसार ही बैंक बंद रहते हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 10, 2026 at 9:20 AM IST
हैदराबाद: दीवाली के त्योहार की धूम मची हुई है. ऐसे में सभी सरकारी ऑफिसों में छुट्टियां हैं. बैंक की बात करें तो यह जानना जरूरी है कि आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को बैंक खुले हैं या बंद. आज अगर कोई जरूरी काम निपटाना है तो एक बार बैंक जाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ें.
भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने सभी सरकारी बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. ये छुट्टियां सभी राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. देश के कई राज्यों में आज जहां कामकाम होंगे. वहीं, कुछ राज्यों में बैंक बंद भी रहेंगे. बता दें, आज दीवाली 2026 के बाद गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत के चलते कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां हैं. ऐसे में कोई कामकाज नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन काम होते रहेंगे.
इन राज्यों में नहीं होगा कामकाज
केंद्रीय बैंक की नवंबर 2026 की हॉलिडे लिस्ट पर नजर डालें तो गुजरात, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में छुट्टी की गई हैं. वहीं, यह भी जानते हैं कि किन राज्यों में साधारण दिनों की तरह काम होंगे. मंगलवार को प्रतिप्रदा, गोवर्धन पूजा और नए विक्रम संवत के अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, बेलापुर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बैंकों में काम नहीं होंगे. इसके साथ-साथ देहरादून और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भी बैंक बंद रहेंगे.
राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जानें हाल
आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई अवकाश नहीं हैं. हमेशा की तरह पूरे दिन काम होगा. बता दें, बुधवार भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के अवसर पर कुछ शहरों में बैंकों में ताले लटके रहेंगे.
जानिए नवंबर महीने की हॉलिडे लिस्ट
|तारीख
|दिन
|छुट्टी का कारण
|11 नवंबर
|बुधवार
|भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा
|13 नवंबर
|शुक्रवार
|वांगला फेस्टिवल
|16 नवंबर
|सोमवार
|छठ पूजा
|20 नवंबर
|शुक्रवार
|इगास-बग्वाल
|23 नवंबर
|सोमवार
|सेंग कुट स्नेम
|24 नवंबर
|मंगलवार
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा
|27 नवंबर
|शुक्रवार
|कनकदास जयंती
ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी
आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक इन राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन इसके साथ-साथ ऑनलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी. सभी ग्राहक यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के जरिए सभी जरूरी काम निपटा सकेंगे.
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