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बैंक हॉलिडे: आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या बंद, एक क्लिक करते ही चलेगा पता

आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या बंद, एक क्लिक करते ही चलेगा पता ( IANS )

हैदराबाद: दीवाली के त्योहार की धूम मची हुई है. ऐसे में सभी सरकारी ऑफिसों में छुट्टियां हैं. बैंक की बात करें तो यह जानना जरूरी है कि आज मंगलवार 10 नवंबर 2026 को बैंक खुले हैं या बंद. आज अगर कोई जरूरी काम निपटाना है तो एक बार बैंक जाने से पहले यह खबर जरूर पढ़ें.

भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने सभी सरकारी बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. ये छुट्टियां सभी राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. देश के कई राज्यों में आज जहां कामकाम होंगे. वहीं, कुछ राज्यों में बैंक बंद भी रहेंगे. बता दें, आज दीवाली 2026 के बाद गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत के चलते कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां हैं. ऐसे में कोई कामकाज नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन काम होते रहेंगे.