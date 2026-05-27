Bank Holiday on Bakrid: बकरीद पर 27 और 28 मई को देश के अलग-अलग राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें RBI की पूरी लिस्ट
बकरीद पर चांद दिखने के अंतर के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में 27 और 28 मई को बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है.
Published : May 27, 2026 at 9:39 AM IST
नई दिल्ली: ईद-उल-अजहा (बकरीद) के पावन पर्व के मौके पर इस साल देश के विभिन्न राज्यों में बैंकों में लगातार दो दिनों तक छुट्टियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, चांद दिखने की तारीखों में आए भौगोलिक अंतर की वजह से अलग-अलग राज्यों में 27 मई (बुधवार) और 28 मई (गुरुवार) को बैंक शाखाएं बंद रखी जा रही हैं. हालांकि, जम्मू और कश्मीर जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थानीय नियमों के तहत दोनों ही दिन बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.
27 मई को इन शहरों में बंद हैं बैंक
देश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में आज यानी बुधवार को बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है. इस कारण नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, चंडीगढ़ और शिमला जैसे प्रमुख शहरों में आज बैंक बंद हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल, छत्तीसगढ़ के रायपुर, झारखंड के रांची और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी आज वित्तीय कामकाज नहीं हो रहा है. पूर्वोत्तर के राज्यों (गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल) और दक्षिण के केरल (कोच्चि, तिरुवनंतपुरम) में भी आज बैंक शाखाओं में ताले लटके हैं.
28 मई को इन राज्यों में रहेगी छुट्टी
देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश राज्य सरकारों ने त्योहार की तारीख में बदलाव के बाद कल यानी 28 मई (गुरुवार) को बैंक अवकाश घोषित किया है. कल महाराष्ट्र के मुंबई, बेलापुर और नागपुर के साथ-साथ गोवा (पणजी) में बैंक बंद रहेंगे. दक्षिण भारत के प्रमुख टेक और व्यापारिक केंद्र जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और विजयवाड़ा में भी कल छुट्टियां रहेंगी. इसके अतिरिक्त बिहार के पटना, राजस्थान के जयपुर और पूर्वोत्तर के आइजोल व शिलांग में कल बैंक कर्मियों को अवकाश मिलेगा.
डिजिटल सेवाओं से निपटाएं जरूरी काम
बैंकों के भौतिक रूप से बंद होने के बावजूद आम जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान देश में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी. ग्राहक अपने घरों से ही इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स और यूपीआई (UPI) के जरिए पैसों का लेनदेन कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी एटीएम (ATM) से नकदी निकालने और जमा करने की सुविधा भी बिना किसी रुकावट के 24 घंटे चालू रहेगी.
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