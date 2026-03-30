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संभलकर! अप्रैल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

हैदराबाद: यदि आपके पास बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसे समय रहते निपटाना आपके लिए समझदारी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, अप्रैल 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में बैंक कुल 14 दिनों तक बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में सार्वजनिक अवकाश, क्षेत्रीय त्योहार, वर्ष के अंत में खातों की क्लोजिंग और साप्ताहिक छुट्टियां (रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार) शामिल हैं.

महीने की शुरुआत ही छुट्टियों से

अप्रैल महीने की शुरुआत ही बैंक बंदी के साथ हो रही है. 1 अप्रैल को बैंकों के सालाना खातों की क्लोजिंग (Yearly Closing) के कारण देशभर में ग्राहक सेवाएं बंद रहेंगी. इसके तुरंत बाद, 2 अप्रैल को 'मौंडी थर्सडे' और 3 अप्रैल को 'गुड फ्राइडे' के उपलक्ष्य में कई राज्यों में अवकाश रहेगा. चूंकि 5 अप्रैल को रविवार है, इसलिए महीने के पहले सप्ताह में ही बैंकिंग कामकाज काफी प्रभावित रहने वाला है.

त्योहारों की धूम और बैंक अवकाश

अप्रैल का मध्य भाग त्योहारों से भरा है. 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती के साथ-साथ बैसाखी, तमिल नव वर्ष और बोहाग बिहू जैसे क्षेत्रीय त्योहार मनाए जाएंगे. इसके अगले दिन यानी 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, विशु और बंगाली नव वर्ष के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, असम जैसे राज्यों में 16 अप्रैल को भी बोहाग बिहू के चलते छुट्टी रहेगी. 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया और बसव जयंती के अवसर पर भी कुछ राज्यों में बैंक सेवाएं बाधित रहेंगी.

साप्ताहिक अवकाश की सूची

नियम के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. अप्रैल 2026 में 11 अप्रैल (दूसरा शनिवार) और 25 अप्रैल (चौथा शनिवार) को बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 5, 12, 19 और 26 अप्रैल को रविवार होने के कारण देशभर में अवकाश रहेगा.