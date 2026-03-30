ETV Bharat / business

संभलकर! अप्रैल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

अप्रैल 2026 में त्योहारों, शनिवार और रविवार के कारण बैंक 14 दिन बंद रहेंगे. 1 अप्रैल को सालाना क्लोजिंग और डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यदि आपके पास बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसे समय रहते निपटाना आपके लिए समझदारी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, अप्रैल 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में बैंक कुल 14 दिनों तक बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में सार्वजनिक अवकाश, क्षेत्रीय त्योहार, वर्ष के अंत में खातों की क्लोजिंग और साप्ताहिक छुट्टियां (रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार) शामिल हैं.

महीने की शुरुआत ही छुट्टियों से
अप्रैल महीने की शुरुआत ही बैंक बंदी के साथ हो रही है. 1 अप्रैल को बैंकों के सालाना खातों की क्लोजिंग (Yearly Closing) के कारण देशभर में ग्राहक सेवाएं बंद रहेंगी. इसके तुरंत बाद, 2 अप्रैल को 'मौंडी थर्सडे' और 3 अप्रैल को 'गुड फ्राइडे' के उपलक्ष्य में कई राज्यों में अवकाश रहेगा. चूंकि 5 अप्रैल को रविवार है, इसलिए महीने के पहले सप्ताह में ही बैंकिंग कामकाज काफी प्रभावित रहने वाला है.

त्योहारों की धूम और बैंक अवकाश
अप्रैल का मध्य भाग त्योहारों से भरा है. 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती के साथ-साथ बैसाखी, तमिल नव वर्ष और बोहाग बिहू जैसे क्षेत्रीय त्योहार मनाए जाएंगे. इसके अगले दिन यानी 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, विशु और बंगाली नव वर्ष के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, असम जैसे राज्यों में 16 अप्रैल को भी बोहाग बिहू के चलते छुट्टी रहेगी. 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया और बसव जयंती के अवसर पर भी कुछ राज्यों में बैंक सेवाएं बाधित रहेंगी.

साप्ताहिक अवकाश की सूची
नियम के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. अप्रैल 2026 में 11 अप्रैल (दूसरा शनिवार) और 25 अप्रैल (चौथा शनिवार) को बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 5, 12, 19 और 26 अप्रैल को रविवार होने के कारण देशभर में अवकाश रहेगा.

डिजिटल बैंकिंग का लें सहारा
हालांकि बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) के जरिए पैसों का लेन-देन कर सकेंगे. बैंकों ने सलाह दी है कि नकदी की समस्या से बचने के लिए ग्राहक छुट्टियों से पहले ही जरूरी फंड का इंतजाम कर लें.

बैंक छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में वहां के स्थानीय त्योहारों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं. जाने से पहले अपने नजदीकी बैंक शाखा या आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट जरूर चेक करें.

यह भी पढ़ें- सोना-चांदी धड़ाम! एक दिन में ₹3000 से ज्यादा की भारी गिरावट, जानें अब क्या हैं नए रेट्स

TAGGED:

APRIL 2026 BANK HOLIDAYS
BANK HOLIDAY
BANK HOLIDAYS APRIL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.