कल से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, मार्च के आखिरी हफ्ते में काम निपटाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट
कल से राम नवमी, चौथे शनिवार और रविवार के कारण लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे. डिजिटल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी.
Published : March 25, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद: मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है और यदि आपके पास बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो उसे आज ही निपटा लेना समझदारी होगी. कल यानी 26 मार्च 2026 से देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार चार दिनों तक बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने वाला है. त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंकों में लंबी छुट्टी होने जा रही है.
क्यों बंद रहेंगे बैंक?
बैंकों की इस लंबी छुट्टी की शुरुआत राम नवमी के पावन अवसर से हो रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 26 और 27 मार्च को अलग-अलग राज्यों में राम नवमी का अवकाश रहेगा. इसके तुरंत बाद महीने का चौथा शनिवार और रविवार होने के कारण देशभर के बैंक बंद रहेंगे.
4 दिनों की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल
- 26 मार्च (गुरुवार): राम नवमी के अवसर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और रांची सहित कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
- 27 मार्च (शुक्रवार): कुछ राज्यों जैसे बिहार (पटना), ओडिशा (भुवनेश्वर), मध्य प्रदेश (भोपाल) और आंध्र प्रदेश में राम नवमी और स्थानीय त्योहारों के चलते बैंकों में छुट्टी रहेगी.
- 28 मार्च (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे.
- 29 मार्च (रविवार): साप्ताहिक अवकाश होने के कारण देशभर में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.
इतना ही नहीं, महीने के आखिरी दिन यानी 31 मार्च (मंगलवार) को भी महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी.
ऑनलाइन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर
भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी. ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI (Google Pay, PhonePe) और ATM के जरिए लेनदेन कर सकेंगे. NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी, जिससे फंड ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी.
ग्राहकों के लिए सलाह
चूंकि मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसलिए टैक्स प्लानिंग और क्लोजिंग से जुड़े कई काम समय पर करने जरूरी होते हैं. यदि आपको चेक क्लियर करवाना है, नया अकाउंट खुलवाना है या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो छुट्टियों के इस लंबे सिलसिले को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाएं. बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको परेशान न होना पड़े.
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