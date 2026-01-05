ETV Bharat / business

अब हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक? मांग को लेकर 27 जनवरी को यूनियन की हड़ताल

27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल है, देशभर के बैंक कर्मचारी सिर्फ 5 दिन वर्किंग की मांग कर रहे हैं.

सांकेतिक फोटो (Credit- getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए जनवरी का अंतिम सप्ताह मुश्किल भरा हो सकता है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तहत आने वाली बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने 27 जनवरी को हड़ताल करने का ऐलान किया है. कर्मचारी बैंकों में साप्ताहिक पांच दिन कामकाज लागू करने की मांग कर रहे हैं. अगर हड़ताल होती है, तो इसका असर खासतौर पर सरकारी बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा.

मौजूदा समय में बैंक केवल रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. हालांकि, मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच बाकी दो शनिवारों को भी छुट्टी देने पर सहमति बनी थी. UFBU का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांग पर कोई उत्तर नहीं दे रही है.

हड़ताल की वजह से बैंकिंग कामकाज पर लगातार चार दिन तक असर पड़ सकता है. दरअसल, 24 जनवरी को चौथे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे. 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे. यदि 27 जनवरी को हड़ताल होती है, तो बैंकिंग कामकाज चार दिन तक ठप रहेगा. इसका मतलब है कि 23 जनवरी के बाद बैंक सीधे 28 जनवरी को खुलेंगे.

UFBU ने हालांकि आश्वस्त किया है कि आम जनता के कामकाज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. यूनियन ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति जताई गई है. इसके अलावा, RBI, LIC, GIC जैसी संस्थाएं पहले से ही पांच दिन कामकाज कर रही हैं. विदेशी मुद्रा बाजार, मनी मार्केट और शेयर बाजार भी शनिवार को बंद रहते हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों में भी शनिवार को काम नहीं होता.

बैंकिंग हड़ताल से जुड़ी इस सूचना के मद्देनजर विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि यदि किसी को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, जैसे नकद निकासी, चेक क्लियरेंस या अन्य वित्तीय लेन-देन, तो उसे अगले सप्ताह से पहले पूरा कर लेना चाहिए. ऐसा न करने पर महीने के अंत में लेन-देन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

