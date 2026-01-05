ETV Bharat / business

अब हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक? मांग को लेकर 27 जनवरी को यूनियन की हड़ताल

हैदराबाद: देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए जनवरी का अंतिम सप्ताह मुश्किल भरा हो सकता है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तहत आने वाली बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने 27 जनवरी को हड़ताल करने का ऐलान किया है. कर्मचारी बैंकों में साप्ताहिक पांच दिन कामकाज लागू करने की मांग कर रहे हैं. अगर हड़ताल होती है, तो इसका असर खासतौर पर सरकारी बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा.

मौजूदा समय में बैंक केवल रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. हालांकि, मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच बाकी दो शनिवारों को भी छुट्टी देने पर सहमति बनी थी. UFBU का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांग पर कोई उत्तर नहीं दे रही है.

हड़ताल की वजह से बैंकिंग कामकाज पर लगातार चार दिन तक असर पड़ सकता है. दरअसल, 24 जनवरी को चौथे शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे. 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे. यदि 27 जनवरी को हड़ताल होती है, तो बैंकिंग कामकाज चार दिन तक ठप रहेगा. इसका मतलब है कि 23 जनवरी के बाद बैंक सीधे 28 जनवरी को खुलेंगे.