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Bajaj Finance QIP: ₹11,700 करोड़ का क्यूआईपी, ₹1025 रुपये पर हुए शेयर अलॉट; ICICI Pru MF को मिला 10.26% हिस्सा

बजाज फाइनेंस क्यूआईपी पूरा ( getty image )

नई दिल्ली: देश की दिग्गज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपना 11,700 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. कंपनी ने 16 नवंबर 2026 को क्यूआईपी को बंद करने की घोषणा की थी और आज, 17 नवंबर को शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी. इस इश्यू में निवेशकों की ओर से जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली, क्योंकि इश्यू प्राइस फ्लोर प्राइस से ऊपर तय हुआ है. कंपनी ने इसकी जानकारी बीएसई और एनमएसई को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये दी है.

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, इस क्यूआईपी के जरिए बजाज फाइनेंस ने अपनी पूंजी का आधार और मजबूत कर लिया है. बढ़ी हुई पूंजी से कंपनी को आने वाले समय में लोन बुक बढ़ाने, ग्रोथ योजनाओं को फंड करने और बैलेंस शीट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.