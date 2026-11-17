Bajaj Finance QIP: ₹11,700 करोड़ का क्यूआईपी, ₹1025 रुपये पर हुए शेयर अलॉट; ICICI Pru MF को मिला 10.26% हिस्सा
Bajaj Finance QIP: बजाज फाइनेंस का क्यूआईपी आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया. इसमें कुल 11,41,46,341 इक्विटी शेयर अलॉट किए गए. पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें...
Published : November 17, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: देश की दिग्गज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपना 11,700 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. कंपनी ने 16 नवंबर 2026 को क्यूआईपी को बंद करने की घोषणा की थी और आज, 17 नवंबर को शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी. इस इश्यू में निवेशकों की ओर से जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली, क्योंकि इश्यू प्राइस फ्लोर प्राइस से ऊपर तय हुआ है. कंपनी ने इसकी जानकारी बीएसई और एनमएसई को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिये दी है.
एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, इस क्यूआईपी के जरिए बजाज फाइनेंस ने अपनी पूंजी का आधार और मजबूत कर लिया है. बढ़ी हुई पूंजी से कंपनी को आने वाले समय में लोन बुक बढ़ाने, ग्रोथ योजनाओं को फंड करने और बैलेंस शीट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.
क्यूआईपी की पूरी डिटेल
बजाज फाइनेंस के क्यूआईपी 2026 को कंपनी के स्पेशल बोर्ड कमेटी ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 की बैठक में क्लोज करने का फैसला लिया. यह बैठक रात 11:30 बजे शुरू होकर 11:45 बजे खत्म हुई. कमेटी ने एस्क्रो अकाउंट में एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) से एप्लीकेशन फॉर्म और फंड मिलने के बाद इश्यू बंद किया. इसी बैठक में 16 नवंबर का प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट अपनाया गया और QIBs को भेजे जाने वाले कन्फर्मेशन ऑफ एलोकेशन नोट को भी फाइनल किया गया.
1025 रुपये पर अलॉट हुए शेयर
आज क्यूआईपी 2026 के लिए अलॉटमेंट कमेटी की बैठक सुबह हुई। इसमें कुल 11,41,46,341 इक्विटी शेयर अलॉट किए गए. हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है और इश्यू प्राइस 1,025 रुपये प्रति शेयर रखा गया, जिसमें 1,024 रुपये का प्रीमियम शामिल है. यह प्राइस सेबी के नियमों के तहत तय किए गए फ्लोर प्राइस 992.25 रुपये से ज्यादा है. इस तरह कुल जुटाई गई रकम लगभग 11,700 करोड़ रुपये रुपये हुई.
किसे मिला कितना हिस्सा?
5 फीसदी से ज्यादा शेयर पाने वाले अलॉटीज की लिस्ट भी जारी की गई है. इसमें सबसे बड़ा नाम आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड का है, जिसे 1,17,07,317 शेयर मिले हैं, जो कि कुल इश्यू का 10.26 फीसदी है. दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है, जिसे 58,49,421 शेयर यानी 5.12 फीसदी हिस्सा मिला है.
बढ़ गई कंपनी की पेड-अप कैपिटल
अलॉटमेंट के बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई है. पहले यह 6,225.95 मिलियन रुपये थी, जिसमें 6,22,59,54,304 शेयर थे. अब यह बढ़कर 6,340.10 मिलियन रुपये हो गई है, जिसमें कुल 6,34,01,00,645 इक्विटी शेयर हो गए हैं. कंपनी ने बताया है कि प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे बीएसई-एनएसई के पास भी फाइल किया गया है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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