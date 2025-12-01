ETV Bharat / business

नवंबर में ऑटो सेक्टर की धमाकेदार बिक्री, कम GST दरों से बाजार में आई तेजी

नवंबर में ऑटो सेक्टर की धमाकेदार बिक्री ( getty image )

मुंबई: नवंबर 2025 में ऑटो सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. नवरात्रि से लागू कम GST दरों का सकारात्मक असर पूरे वाहन उद्योग पर साफ दिखा. छोटी कारों, SUVs, कमर्शियल वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टरों—सभी श्रेणियों में बिक्री में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई. अशोक लीलैंड की बिक्री 29% उछली

अशोक लीलैंड ने नवंबर में कुल 18,272 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% अधिक है. कंपनी के ट्रक, बस और हल्के वाणिज्यिक वाहनों की मांग में उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिली. महिंद्रा एंड महिंद्रा: कुल बिक्री 92,670 यूनिट

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर में कुल 92,670 वाहनों की बिक्री करते हुए 19% की वृद्धि दर्ज की. SUV सेगमेंट में डोमेस्टिक बिक्री 22% बढ़कर 56,336 यूनिट रही.

कमर्शियल वाहन बिक्री भी 17% बढ़ी. कंपनी ने इस दौरान भारत की पहली Electric Origin 7-Seater SUV XEV 9S और दुनिया की पहली Formula E-थीम वाली SUV BE 6 Edition पेश की. एस्कॉर्ट्स कुबोटा: ट्रैक्टर बिक्री में मजबूती

ट्रैक्टर निर्माता Escorts Kubota ने नवंबर में 10,580 ट्रैक्टर बेचे, जो 17.9% की वार्षिक वृद्धि है.