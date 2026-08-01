Zepto समेत कई कंपनियां लाएंगी IPO, अगस्त में निवेशकों के लिए बड़ा मौका
अगस्त में 12 से अधिक कंपनियां IPO लाने की तैयारी में हैं. इनके जरिए करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
Published : August 1, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 2:47 PM IST
हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार का प्राइमरी मार्केट अगस्त 2026 में काफी सक्रिय रहने की उम्मीद है. बाजार में अनुकूल माहौल और निवेशकों की मजबूत भागीदारी के बीच 12 से अधिक कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन सभी प्रस्तावित इश्यू के जरिए कुल मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, प्रत्येक IPO का आकार, समय और लॉन्च बाजार नियामक मंजूरी तथा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है Zepto का IPO
अगस्त में प्रस्तावित IPO में सबसे अधिक चर्चा क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी लगभग 8,010 करोड़ रुपये का IPO ला सकती है. इसके अलावा Shiprocket, Truhome Finance और Elevate Campuses जैसी कंपनियां भी शेयर बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं. इन कंपनियों के IPO पर संस्थागत और खुदरा निवेशकों की विशेष नजर रहने की संभावना है.
कई सेक्टरों की कंपनियां होंगी शामिल
इस बार IPO बाजार की खास बात यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियां निवेशकों के सामने आएंगी. संभावित सूची में Innovatiview India, Milky Mist Dairy Food, Dhoot Transmission, ARCIL, Ardee Industries, Gaja Alternative Asset Management, Rays of Belief, Hy Tech Engineers, Shankesh Jewellers और Learnfluence Education जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं. इससे निवेशकों को विभिन्न सेक्टरों में निवेश के अवसर मिल सकते हैं.
2026 में अब तक मजबूत रहा IPO बाजार
वर्ष 2026 में अब तक कई कंपनियां सफलतापूर्वक IPO के जरिए पूंजी जुटा चुकी हैं. जुलाई महीने में भी कई नए पब्लिक इश्यू बाजार में आए, जिससे प्राइमरी मार्केट में निवेशकों की सक्रियता बनी रही. लगातार मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब कई अन्य कंपनियां भी पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार का रुख कर रही हैं.
निवेश से पहले करें पूरी जांच
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि केवल लिस्टिंग गेन की उम्मीद में किसी भी IPO में निवेश करना उचित रणनीति नहीं है. निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, कर्ज, लाभप्रदता, वैल्यूएशन और भविष्य की विकास योजनाओं का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए. साथ ही, निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी IPO का प्रदर्शन बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
डिस्क्लेमर: ETV Bharat किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें
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