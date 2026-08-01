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Zepto समेत कई कंपनियां लाएंगी IPO, अगस्त में निवेशकों के लिए बड़ा मौका

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार का प्राइमरी मार्केट अगस्त 2026 में काफी सक्रिय रहने की उम्मीद है. बाजार में अनुकूल माहौल और निवेशकों की मजबूत भागीदारी के बीच 12 से अधिक कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन सभी प्रस्तावित इश्यू के जरिए कुल मिलाकर लगभग 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, प्रत्येक IPO का आकार, समय और लॉन्च बाजार नियामक मंजूरी तथा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है Zepto का IPO

अगस्त में प्रस्तावित IPO में सबसे अधिक चर्चा क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी लगभग 8,010 करोड़ रुपये का IPO ला सकती है. इसके अलावा Shiprocket, Truhome Finance और Elevate Campuses जैसी कंपनियां भी शेयर बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं. इन कंपनियों के IPO पर संस्थागत और खुदरा निवेशकों की विशेष नजर रहने की संभावना है.

कई सेक्टरों की कंपनियां होंगी शामिल

इस बार IPO बाजार की खास बात यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियां निवेशकों के सामने आएंगी. संभावित सूची में Innovatiview India, Milky Mist Dairy Food, Dhoot Transmission, ARCIL, Ardee Industries, Gaja Alternative Asset Management, Rays of Belief, Hy Tech Engineers, Shankesh Jewellers और Learnfluence Education जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं. इससे निवेशकों को विभिन्न सेक्टरों में निवेश के अवसर मिल सकते हैं.

2026 में अब तक मजबूत रहा IPO बाजार

वर्ष 2026 में अब तक कई कंपनियां सफलतापूर्वक IPO के जरिए पूंजी जुटा चुकी हैं. जुलाई महीने में भी कई नए पब्लिक इश्यू बाजार में आए, जिससे प्राइमरी मार्केट में निवेशकों की सक्रियता बनी रही. लगातार मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब कई अन्य कंपनियां भी पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार का रुख कर रही हैं.