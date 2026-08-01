ETV Bharat / business

अगस्त में पूरे 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले फटाफट चेक करें RBI की नई लिस्ट

हैदराबाद: अगस्त 2026 में त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के कारण बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसकी आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है. अगर आपको बैंक का कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की यह लिस्ट जरूर देख लें ताकि आपको कोई परेशानी न हो.

पूरे देश में एक साथ छुट्टी नहीं

यह ध्यान रखना जरूरी है कि 14 दिनों की ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी. इस लिस्ट में स्वतंत्रता दिवस जैसी राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं, जो पूरे देश के लिए हैं. इसके साथ ही कई क्षेत्रीय त्योहार भी हैं, जिनकी छुट्टी केवल संबंधित राज्यों या शहरों में ही होगी. इसके अलावा, हर महीने की तरह अगस्त में भी सभी रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

अगस्त 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI की लिस्ट के अनुसार, अगस्त महीने में इन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे: