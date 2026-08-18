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Augmont Enterprises IPO: ₹84,000 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, 21 अगस्त से दांव लगाने का बड़ा मौका!

नई दिल्ली: देश की अग्रणी और एकीकृत गोल्ड व सिल्वर प्लेटफॉर्म कंपनी, ऑगमोंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी का यह आईपीओ मुख्य बाजार में निवेश के लिए 21 अगस्त से खुलेगा. निवेशक इस सार्वजनिक निर्गम में 25 अगस्त, 2026 तक बोली लगा सकेंगे, जबकि बड़े यानी एंकर निवेशकों के लिए यह खिड़की 20 अगस्त को ही खुल जाएगी.

कंपनी ने मंगलवार को सार्वजनिक घोषणा कर बताया कि इस आईपीओ के जरिए ₹825 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य दायरा (Price Band) ₹750 से ₹788 तय किया गया है. यदि ऊपरी कीमत (₹788) के आधार पर गणना की जाए, तो शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग ₹7,200 करोड़ का हो जाएगा.

आईपीओ का ढांचा और फंड का उपयोग

ऑगमोंट एंटरप्राइजेस के इस ₹825 करोड़ के आईपीओ को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

फ्रेश इश्यू (नए शेयर): इसके तहत कंपनी ₹620 करोड़ मूल्य के बिल्कुल नए शेयर जारी करेगी. इस पूंजी का उपयोग मुख्य रूप से भविष्य की वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) की जरूरतों को पूरा करने, इन्वेंट्री (स्टॉक) की खरीद व रखरखाव करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

ऑफर फॉर सेल (OFS): इसके तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर—नमिता केतन कोठारी, विवेक पृथ्वीराज कोठारी और डिंपल मुकेश कोठारी—अपने पास के ₹205 करोड़ के शेयर बेचकर आंशिक रूप से बाहर निकलेंगे.