ETV Bharat / business

Augmont Enterprises IPO: ₹84,000 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, 21 अगस्त से दांव लगाने का बड़ा मौका!

ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का ₹825 करोड़ का आईपीओ 21 अगस्त को खुलेगा, जिसके लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड ₹750-788 तय किया गया है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 10:48 AM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की अग्रणी और एकीकृत गोल्ड व सिल्वर प्लेटफॉर्म कंपनी, ऑगमोंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी का यह आईपीओ मुख्य बाजार में निवेश के लिए 21 अगस्त से खुलेगा. निवेशक इस सार्वजनिक निर्गम में 25 अगस्त, 2026 तक बोली लगा सकेंगे, जबकि बड़े यानी एंकर निवेशकों के लिए यह खिड़की 20 अगस्त को ही खुल जाएगी.

कंपनी ने मंगलवार को सार्वजनिक घोषणा कर बताया कि इस आईपीओ के जरिए ₹825 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य दायरा (Price Band) ₹750 से ₹788 तय किया गया है. यदि ऊपरी कीमत (₹788) के आधार पर गणना की जाए, तो शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग ₹7,200 करोड़ का हो जाएगा.

आईपीओ का ढांचा और फंड का उपयोग
ऑगमोंट एंटरप्राइजेस के इस ₹825 करोड़ के आईपीओ को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:

फ्रेश इश्यू (नए शेयर): इसके तहत कंपनी ₹620 करोड़ मूल्य के बिल्कुल नए शेयर जारी करेगी. इस पूंजी का उपयोग मुख्य रूप से भविष्य की वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) की जरूरतों को पूरा करने, इन्वेंट्री (स्टॉक) की खरीद व रखरखाव करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

ऑफर फॉर सेल (OFS): इसके तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर—नमिता केतन कोठारी, विवेक पृथ्वीराज कोठारी और डिंपल मुकेश कोठारी—अपने पास के ₹205 करोड़ के शेयर बेचकर आंशिक रूप से बाहर निकलेंगे.

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और कारोबार
ऑगमोंट एंटरप्राइजेस वर्तमान में देश के 24 राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति रखती है. कंपनी का कारोबार सोने-चांदी की रिफाइनिंग, सर्राफा व्यापार, डिजिटल गोल्ड और आभूषण निर्माण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक फैला हुआ है.

कंपनी के दो प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, 'ऑगमोंट स्पॉट' और 'ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल', इसके राजस्व का सबसे बड़ा जरिया हैं. वित्त वर्ष 2026 (FY26) में इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर ₹84,762.62 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व कमाया, जो कंपनी की कुल ऑपरेशनल कमाई का लगभग 90 प्रतिशत है. इससे पहले वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा ₹56,523.26 करोड़ और वित्त वर्ष 2024 में ₹32,477.87 करोड़ दर्ज किया गया था.

सफल आवेदकों को शेयरों का अलॉटमेंट होने के बाद, कंपनी के शेयरों को 31 अगस्त, 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह समाचार रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे ईटीवी भारत द्वारा निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कृपया किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें.

यह भी पढ़ें- क्रूड ऑयल की आग में झुलसा शेयर बाजार; सेंसेक्स 281 अंक टूटकर बंद

Last Updated : August 18, 2026 at 11:02 AM IST

TAGGED:

UPCOMING IPO
IPO OPEN DATE AUGUST 21
AUGMONT GOLD FOR ALL
AUGMONT ENTERPRISES IPO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.