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कल से ATM से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, ₹23 प्रति ट्रांजेक्शन का लगेगा अतिरिक्त शुल्क, इन बड़े बैंकों ने किए बदलाव

1 अप्रैल से HDFC, PNB और बंधन बैंक के ATM नियम बदलेंगे. कैश निकासी सीमा घटेगी और फ्री ट्रांजेक्शन के बाद ₹23 शुल्क लगेगा.

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सांकेतिक फोटो (Getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 12:17 PM IST

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हैदराबाद: डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और परिचालन लागत को संतुलित करने के उद्देश्य से, देश के प्रमुख बैंकिंग संस्थानों ने 1 अप्रैल, 2026 से एटीएम (ATM) ट्रांजेक्शन और नकद निकासी के नियमों में व्यापक बदलाव करने की घोषणा की है. HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बंधन बैंक द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स के अनुसार, अब ग्राहकों को मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद अधिक शुल्क देना होगा.

HDFC बैंक: UPI कैश निकासी अब 'फ्री' कोटा में शामिल
HDFC बैंक ने अपने 'इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल' (ICCW) यानी UPI के जरिए बिना कार्ड के पैसे निकालने के नियमों में बड़ा संशोधन किया है.

  • नया नियम: अब तक UPI से कैश निकालना अतिरिक्त सुविधा थी, लेकिन कल से इसे आपके मासिक 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा में गिना जाएगा.
  • अतिरिक्त शुल्क: मुफ्त सीमा (5 ट्रांजेक्शन) खत्म होने के बाद, प्रत्येक निकासी पर ₹23 प्लस लागू कर (Taxes) का भुगतान करना होगा.
  • अन्य बैंक एटीएम: मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम पर 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा यथावत रहेगी.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): दैनिक निकासी सीमा में 50% की कटौती
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने सुरक्षा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न डेबिट कार्डों की दैनिक नकद निकासी सीमा को आधा कर दिया है.

  • प्लेटिनम, गोल्ड और बिजनेस कार्ड: इन कार्ड्स की दैनिक सीमा ₹1,00,000 से घटाकर ₹50,000 कर दी गई है.
  • सिलेक्ट और सिग्नेचर कार्ड: इन प्रीमियम कार्ड्स की सीमा ₹1,50,000 से घटाकर अब ₹75,000 कर दी गई है.

बंधन बैंक: ट्रांजेक्शन पॉलिसी में संशोधन
बंधन बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय लेनदेन की सीमा तय की है.

वित्तीय लेनदेन: बैंक के अपने एटीएम पर महीने में केवल 5 वित्तीय ट्रांजेक्शन (नकद निकासी) ही मुफ्त होंगे.

गैर-वित्तीय लेनदेन: राहत की बात यह है कि बैलेंस चेक करने और मिनी-स्टेटमेंट जैसे गैर-वित्तीय कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है; ये बंधन बैंक के एटीएम पर असीमित और मुफ्त रहेंगे.

विशेषज्ञों की राय और ग्राहकों को सलाह
बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एटीएम रखरखाव की बढ़ती लागत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. ₹23 प्रति ट्रांजेक्शन का शुल्क ग्राहकों को UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों की ओर प्रेरित करेगा.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मासिक नकद खर्च की योजना पहले से बनाएं ताकि अतिरिक्त शुल्कों से बचा जा सके. विस्तृत जानकारी के लिए ग्राहक अपने संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर लॉग-इन कर सकते हैं.

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