त्योहारी सीजन में लगेगा झटका ! हवाई किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद, जानें वजह
विशेषज्ञों का कहना है कि ATF की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी से हवाई किराए में भी वृद्धि हो सकती है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : September 2, 2026 at 9:34 PM IST
नई दिल्ली: विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में लगातार दूसरे महीने भारी बढ़ोतरी से भारतीय विमानन कंपनियों (airlines) पर दबाव और बढ़ने की आशंका है. उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईंधन की इस बढ़ी हुई लागत का कम से कम कुछ हिस्सा आखिरकार यात्रियों पर डाला जा सकता है, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जब हवाई यात्रा की मांग काफी बढ़ जाती है.
एटीएफ की कीमतों में लगातार दूसरे महीने 5.46% की वृद्धि हुई है, जिससे जेट ईंधन के दाम जुलाई के स्तर से करीब 10% ऊपर पहुंच गए हैं. दिल्ली में ताजा संशोधन के बाद एटीएफ की कीमत 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो 6.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ है. अगस्त में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी.
यह लगातार बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब विमानन कंपनियां पहले से ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रही हैं, जहां उनका मुनाफा ईंधन की लागत, विमान के उपयोग, रूट के अर्थशास्त्र, यात्रियों की मांग और किराये पर निर्भर है.
आगामी त्योहारी यात्रा सीजन के करीब आने के साथ ही इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस दौरान आमतौर पर दशहरा, दीपावली और दुर्गा पूजा के आसपास मांग मजबूत हो जाती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि विमान ईंधन की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी को सीधे तौर पर इस संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हवाई किराए में भी उसी प्रतिशत से वृद्धि होगी.
कैप्टन सी.एस. रंधावा, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के अध्यक्ष और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पूर्व अधिकारी हैं, ने कहा कि ईंधन की ऊंची कीमतें आखिरकार यात्रियों पर बोझ बढ़ाएंगी. रंधावा ने कहा, "सरकार ईंधन पर टैक्स में छूट और सब्सिडी के नाम पर एयरलाइंस को कोई राहत नहीं देती है. ईंधन की कीमत बढ़ने से किराया बढ़ेगा और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा."
उन्होंने कहा, "एयरलाइंस बढ़े हुए ईंधन अधिभार (Fuel Charge) का बोझ नहीं उठाएंगी, बल्कि इसे यात्रियों से ही चुकाएंगी." उन्होंने अनुमान लगाया कि त्योहारों के मौसम से पहले किराए बढ़ सकते हैं, हालांकि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह हर एयरलाइन के लिए अलग-अलग होगा.
एयरलाइन की लागत में ईंधन का बड़ा हिस्सा
ताजा वृद्धि का महत्व एयरलाइन के परिचालन व्यय में ईंधन की बड़ी हिस्सेदारी से उपजा है. विमानन ईंधन आमतौर पर एयरलाइन की परिचालन लागत का करीब 35-40% हिस्सा होता है, जिसका अर्थ है कि एटीएफ में एक मध्यम प्रतिशत की वृद्धि भी एयरलाइन की समग्र लागत संरचना पर सार्थक प्रभाव डाल सकती है.
ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बिष्ट ने कहा कि ताजा वृद्धि से एयरलाइंस की कुल इनपुट लागत में लगभग 2-2.5% की बढ़ोतरी हो सकती है. बिष्ट ने कहा, "विमानन ईंधन एक उड़ान के कुल परिचालन खर्चों का लगभग 40% हिस्सा होता है. इसलिए, ATF में 5-6% की बढ़ोतरी इनपुट लागत को कम से कम 2-2.5% तक बढ़ा सकती है."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि यह लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है. उन्होंने कहा, "यह भी याद रखें कि यह सिर्फ एक महीने के बाद दूसरी बार कीमत में बढ़ोतरी है, इसलिए दिल्ली में पिछले छह हफ्तों में ATF की कीमत 11.5 रुपये प्रति लीटर से अधिक बढ़ गई है."
बिष्ट के अनुसार, इसलिए एयरलाइंस को अपने परिचालन व्यय पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, हालांकि टिकट की कीमतों पर इसका असर जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में हो. उन्होंने कहा, "इससे निश्चित रूप से एयरलाइंस पर दबाव पड़ेगा."
साथ ही, बिष्ट ने ATF में बढ़ोतरी को सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के प्राइसिंग के फैसलों का नतीजा मानने के खिलाफ आगाह किया. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और रिफाइंड फ्यूल के दाम घरेलू विमान ईंधन की कीमतें तय करने में अहम फैक्टर बने हुए हैं, जबकि भू-राजनीतिक घटनाक्रम से और अनिश्चितता बढ़ सकती है.
उन्होंने कहा, "हालांकि, यह भी समझना होगा कि कीमतों में बढ़ोतरी अकेले या OMCs द्वारा मुनाफा कमाने के लिए नहीं की गई है. इंटरनेशनल क्रूड और तैयार कच्चे तेल की कीमतों को देखें. ईरान-अमेरिका युद्ध में बढ़ोतरी के नए संकेतों के साथ, हालात और खराब हो सकते हैं."
क्या यात्रियों को अधिक पैसे चुकाने होंगे?
हालांकि एटीएफ की ऊंची लागत विमानन कंपनियों को किराया बढ़ाने के लिए मजबूती से प्रेरित करती है. विशेषज्ञों ने कहा कि ईंधन के दाम और हवाई किराए एक ही अनुपात में नहीं घटते-बढ़ते हैं.
अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा ने कहा कि एटीएफ में 5.46% की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हवाई किराए में भी अपने आप इसी तरह की बढ़ोतरी हो जाए. मिश्रा ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि ATF में 5.46% की वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि हवाई किराए में भी 5.46% की वृद्धि होगी, क्योंकि ईंधन एयरलाइन की कुल लागत का सिर्फ एक हिस्सा है और किराया मांग, क्षमता, प्रतिस्पर्धा और एडवांस बुकिंग से भी तय होता है."
उन्होंने बताया कि अगस्त में एक और बढ़ोतरी के बाद, ATF अब नई बढ़ोतरी के बाद 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गया है. उन्होंने कहा, "ATF एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग 35-40% हो सकता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण लागत दबाव बनाता है.
मिश्रा के अनुसार, एयरलाइन के पास अधिक फ्यूल खर्च से निपटने के कई तरीके हैं. वे बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा खुद उठा सकते हैं, परिचालन दक्षता बढ़ा सकते हैं या कुछ अतिरिक्त खर्च यात्रियों पर डाल सकते हैं. उन्होंने कहा, "आखिरकार, किराए में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह डिमांड, उपलब्ध क्षमता, अलग-अलग रूट पर प्रतिस्पर्धा और बुकिंग पैटर्न पर निर्भर करेगा."
विमानन उद्योग के दिग्गज अजय जसरा ने यह भी कहा कि एयरलाइंस शुरुआत में अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन कर सकती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा जारी रखने की गुंजाइश सीमित हो सकती है, खासकर उन रूट्स पर जहां मुनाफा पहले से ही कम है.
जसरा ने कहा, "ATF की कीमत में वृद्धि से निश्चित रूप से विमानन कंपनियों की लागत पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब एयरलाइंस पहले से ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और लागत-संवेदनशील माहौल में काम कर रही हैं. ईंधन किसी एयरलाइन की परिचालन लागत के सबसे बड़े घटकों में से एक है, इसलिए 5.46% की इस वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है."
उन्होंने आगे कहा, "एयरलाइंस शुरू में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा उठाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने की गुंजाइश कम है, खासकर उन रूट्स पर जहां मुनाफा पहले से ही कम हैं. अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा आखिरकार हवाई किराए में शामिल होने की उम्मीद है."
यह भी पढ़ें- 'यूएई से भारत में क्यों आ रहा इतना सोना', कहीं एफटीए तो नहीं है वजह ?