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त्योहारी सीजन में लगेगा झटका ! हवाई किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद, जानें वजह

त्योहारी सीजन में लगेगा झटका ! हवाई किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद, जानें वजह ( IANS )

नई दिल्ली: विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में लगातार दूसरे महीने भारी बढ़ोतरी से भारतीय विमानन कंपनियों (airlines) पर दबाव और बढ़ने की आशंका है. उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईंधन की इस बढ़ी हुई लागत का कम से कम कुछ हिस्सा आखिरकार यात्रियों पर डाला जा सकता है, विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जब हवाई यात्रा की मांग काफी बढ़ जाती है.

एटीएफ की कीमतों में लगातार दूसरे महीने 5.46% की वृद्धि हुई है, जिससे जेट ईंधन के दाम जुलाई के स्तर से करीब 10% ऊपर पहुंच गए हैं. दिल्ली में ताजा संशोधन के बाद एटीएफ की कीमत 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो 6.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ है. अगस्त में करीब 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी.

यह लगातार बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब विमानन कंपनियां पहले से ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रही हैं, जहां उनका मुनाफा ईंधन की लागत, विमान के उपयोग, रूट के अर्थशास्त्र, यात्रियों की मांग और किराये पर निर्भर है.

आगामी त्योहारी यात्रा सीजन के करीब आने के साथ ही इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस दौरान आमतौर पर दशहरा, दीपावली और दुर्गा पूजा के आसपास मांग मजबूत हो जाती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि विमान ईंधन की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी को सीधे तौर पर इस संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हवाई किराए में भी उसी प्रतिशत से वृद्धि होगी.

कैप्टन सी.एस. रंधावा, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के अध्यक्ष और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पूर्व अधिकारी हैं, ने कहा कि ईंधन की ऊंची कीमतें आखिरकार यात्रियों पर बोझ बढ़ाएंगी. रंधावा ने कहा, "सरकार ईंधन पर टैक्स में छूट और सब्सिडी के नाम पर एयरलाइंस को कोई राहत नहीं देती है. ईंधन की कीमत बढ़ने से किराया बढ़ेगा और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा."

उन्होंने कहा, "एयरलाइंस बढ़े हुए ईंधन अधिभार (Fuel Charge) का बोझ नहीं उठाएंगी, बल्कि इसे यात्रियों से ही चुकाएंगी." उन्होंने अनुमान लगाया कि त्योहारों के मौसम से पहले किराए बढ़ सकते हैं, हालांकि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह हर एयरलाइन के लिए अलग-अलग होगा.

एयरलाइन की लागत में ईंधन का बड़ा हिस्सा

ताजा वृद्धि का महत्व एयरलाइन के परिचालन व्यय में ईंधन की बड़ी हिस्सेदारी से उपजा है. विमानन ईंधन आमतौर पर एयरलाइन की परिचालन लागत का करीब 35-40% हिस्सा होता है, जिसका अर्थ है कि एटीएफ में एक मध्यम प्रतिशत की वृद्धि भी एयरलाइन की समग्र लागत संरचना पर सार्थक प्रभाव डाल सकती है.

ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बिष्ट ने कहा कि ताजा वृद्धि से एयरलाइंस की कुल इनपुट लागत में लगभग 2-2.5% की बढ़ोतरी हो सकती है. बिष्ट ने कहा, "विमानन ईंधन एक उड़ान के कुल परिचालन खर्चों का लगभग 40% हिस्सा होता है. इसलिए, ATF में 5-6% की बढ़ोतरी इनपुट लागत को कम से कम 2-2.5% तक बढ़ा सकती है."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि यह लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है. उन्होंने कहा, "यह भी याद रखें कि यह सिर्फ एक महीने के बाद दूसरी बार कीमत में बढ़ोतरी है, इसलिए दिल्ली में पिछले छह हफ्तों में ATF की कीमत 11.5 रुपये प्रति लीटर से अधिक बढ़ गई है."

बिष्ट के अनुसार, इसलिए एयरलाइंस को अपने परिचालन व्यय पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, हालांकि टिकट की कीमतों पर इसका असर जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में हो. उन्होंने कहा, "इससे निश्चित रूप से एयरलाइंस पर दबाव पड़ेगा."