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गैस की किल्लत: भारत और दक्षिण कोरिया ने बिजली उत्पादन के लिए बढ़ाया कोयले का कोटा

धनबाद में एक मज़दूर मुस्कुराते हुए ( AP )

बैंकॉक: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों ने पूरी दुनिया, विशेषकर एशिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है. वर्तमान में एशिया के कई देश एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं. युद्ध के कारण प्राकृतिक गैस (LNG) की सप्लाई रुक गई है, जिसके चलते भारत, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देश अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से 'कोयले' की ओर लौट रहे हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य: एक बड़ी रुकावट

एशिया की ऊर्जा निर्भरता का सबसे बड़ा कारण भौगोलिक है. एशिया की जरूरत का लगभग 20% तेल और गैस 'होर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर गुजरता है. युद्ध के कारण यह समुद्री रास्ता असुरक्षित हो गया है, जिससे जहाजों की आवाजाही ठप है. जो गैस (LNG) कोयले के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाती थी, अब उसकी कमी ने देशों को फिर से पुराने और प्रदूषित ईंधन 'कोयले' का उपयोग बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है. चीन के शांक्सी प्रांत के दादोंग में कोयले से चलने वाला बिजली संयंत्र में एक मजदूर काम करता हुआ (AP) भारत और अन्य एशियाई देशों की स्थिति भारत: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है. भीषण गर्मी और बढ़ती मांग को देखते हुए भारत ने कोयले का उत्पादन और उपयोग बढ़ा दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास लगभग तीन महीने का कोयला स्टॉक है, लेकिन गैस की कमी के कारण छोटे उद्योगों और बिजली घरों पर दबाव बढ़ गया है. दक्षिण कोरिया: यहाँ की सरकार ने पहले कोयले से चलने वाले बिजली घरों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब गैस की कमी को देखते हुए उन पाबंदियों को हटा लिया गया है.