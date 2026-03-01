ETV Bharat / business

सेमीकॉन 2.0 डीप-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, डिजाइन पारिस्थितिकी का निर्माण करेगा : वैष्णव

सेमीकॉन ( IANS )

By PTI 3 Min Read

गांधीनगर : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का ‘सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ डीप-टेक स्टार्टअप को मजबूत करने, डिजाइन पारिस्थितिकी के निर्माण को प्राथमिकता देने और देश में उपकरण निर्माण एवं डिजाइन सुविधाएं स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. यहां ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 20 लाख प्रतिभाओं की कमी छात्रों के लिए अपार अवसर पैदा करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘सेमीकॉन 2.0, सेमीकॉन 1.0 के बिल्कुल विपरीत होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना था. हमने वह हासिल कर लिया है. हमारे पास 10 संयंत्र हैं, जिनमें से पहले संयंत्र में कल से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है. बहुत जल्द दूसरा संयंत्र भी व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगा.’’ वैष्णव ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण सेमीकॉन 2.0 की सर्वोच्च प्राथमिकता एक ‘डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र’ बनाना होगा, ताकि डीप-टेक स्टार्टअप को अगला क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम या एनवीडिया विकसित करने का अवसर मिल सके. उन्होंने कहा, ‘‘और यह आसान सफर नहीं होने वाला है; यह एक बहुत बड़ा काम होने वाला है और हम इसकी जटिलता को समझते हैं. इसीलिए हम इसके बारे में बहुत यथार्थवादी और व्यावहारिक हैं.’’