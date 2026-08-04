ETV Bharat / business

विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा से पारित हुआ एप्रोप्रिएशन बिल

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक सभा में एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

Etv Bharat
संसद (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को लोक सभा में विपक्ष के कड़े विरोध और भारी हंगामे के बीच 'एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2026' (विनियोग विधेयक) को ध्वनि मत से पास कर दिया गया. यह कानून मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त सरकारी खर्चों को भारत की संचित निधि से मंजूरी देने के लिए लाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सदन में पेश किया, जिसे बिना किसी बहस के शोर-शराबे के बीच पास करा लिया गया.

वित्त मंत्री ने पेश किया नया टैक्स बिल
दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश की जगह 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' को चर्चा के लिए पेश किया. यह नया बिल सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश से जुड़े इनकम टैक्स नियमों में सुधार के लिए लाया गया है. इसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2027 में महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं. हालांकि, अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद किसी भी विपक्षी सांसद ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया.

विपक्ष के मुद्दे और स्पीकर की अपील
सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. विपक्षी दल मुख्य रूप से अयोध्या राम मंदिर परियोजना के चंदे में कथित हेराफेरी और 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब की मांग पर अड़े थे.

हंगामे को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां देश हित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. संसद नारेबाजी करने या तख्तियां दिखाने की जगह नहीं है.

अब तक पांच विधेयक पास
इस मानसून सत्र में लोक सभा अब तक पांच बिल पास कर चुकी है. इनमें से पेपर लीक रोकने वाला 'सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026' और 'राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026' को दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला संशोधन बिल और विनियोग बिल अब विचार के लिए राज्य सभा में भेजे गए हैं. लगातार हंगामे के कारण लोक सभा को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- संसद से बिल पास, जन्म पंजीकरण में देरी की तो लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर

TAGGED:

संसद मानसून सत्र
कराधान संशोधन विधेयक 2026
एप्रोप्रिएशन बिल

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.