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टोल प्लाजा के पास रहने वालों की लगी लॉटरी! NHAI ने दिया बड़ा तोहफा, अब घर बैठे बनेगा लोकल पास

हैदराबाद: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों, विशेषकर टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक बेहद सुविधाजनक और डिजिटल पहल की शुरुआत की है. अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी बिना किसी भाग-दौड़ के 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपना मासिक लोकल पास डिजिटल रूप से खरीद सकते हैं. इस पास की मदद से वे संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने असीमित यात्रा कर सकेंगे.

फिजिकल वेरिफिकेशन के झंझट से मुक्ति

इससे पहले स्थानीय निवासियों को लोकल टोल पास बनवाने या उसे रिन्यू कराने के लिए खुद टोल प्लाजा पर जाना पड़ता था. वहां उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र और वाहन के दस्तावेजों की फिजिकल कॉपियां जमा करनी होती थीं, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था. अब NHAI के नए डिजिटल फ्रेमवर्क की मदद से यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन पूरी हो जाएगी.

डिजिलॉकर और वाहन पोर्टल से सीधा लिंक

यह नई प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है. पात्रता की जांच के लिए इस ऐप को सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म 'डिजिलॉकर' और 'वाहन' पोर्टल से जोड़ा गया है. यूजर की सहमति से यह सिस्टम उनके पते, गाड़ी के नंबर और उससे जुड़े FASTag की सत्यापित जानकारी खुद-ब-खुद हासिल कर लेता है. इसके अलावा, आवेदक का घर टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए जीआईएस आधारित भौगोलिक सत्यापन तकनीक का उपयोग किया जाता है.