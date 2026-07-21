टोल प्लाजा के पास रहने वालों की लगी लॉटरी! NHAI ने दिया बड़ा तोहफा, अब घर बैठे बनेगा लोकल पास
NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप पर 20 किमी दायरे के निवासियों के लिए डिजिटल लोकल टोल पास और 22 भाषाओं में मार्गमित्र हेल्प सेंटर शुरू किया.
Published : July 21, 2026 at 9:28 AM IST
हैदराबाद: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों, विशेषकर टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक बेहद सुविधाजनक और डिजिटल पहल की शुरुआत की है. अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी बिना किसी भाग-दौड़ के 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपना मासिक लोकल पास डिजिटल रूप से खरीद सकते हैं. इस पास की मदद से वे संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने असीमित यात्रा कर सकेंगे.
फिजिकल वेरिफिकेशन के झंझट से मुक्ति
इससे पहले स्थानीय निवासियों को लोकल टोल पास बनवाने या उसे रिन्यू कराने के लिए खुद टोल प्लाजा पर जाना पड़ता था. वहां उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र और वाहन के दस्तावेजों की फिजिकल कॉपियां जमा करनी होती थीं, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था. अब NHAI के नए डिजिटल फ्रेमवर्क की मदद से यह पूरी प्रक्रिया महज कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन पूरी हो जाएगी.
डिजिलॉकर और वाहन पोर्टल से सीधा लिंक
यह नई प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है. पात्रता की जांच के लिए इस ऐप को सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म 'डिजिलॉकर' और 'वाहन' पोर्टल से जोड़ा गया है. यूजर की सहमति से यह सिस्टम उनके पते, गाड़ी के नंबर और उससे जुड़े FASTag की सत्यापित जानकारी खुद-ब-खुद हासिल कर लेता है. इसके अलावा, आवेदक का घर टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए जीआईएस आधारित भौगोलिक सत्यापन तकनीक का उपयोग किया जाता है.
दिल्ली से शुरुआत, जल्द पूरे देश में लागू
NHAI ने इस डिजिटल लोकल टोल पास सुविधा को सबसे पहले दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर शुरू किया है. आने वाले कुछ महीनों में इस व्यवस्था को देश भर के अन्य सभी टोल प्लाजा पर चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा.
'मार्ग मित्र' हेल्प सेंटर भी लॉन्च
यात्रियों के सफर को और आसान बनाने के लिए ऐप के भीतर एक इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंस प्लेटफॉर्म 'मार्ग मित्र' भी शुरू किया गया है. यह एक एआई-संचालित चैटबॉट है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में काम करता है.
- बोलकर या लिखकर समाधान: यूजर अपनी भाषा में टाइप करके या बोलकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जानकारी मांग सकते हैं.
- FASTag सेवाओं में मदद: इसके जरिए FASTag रिचार्ज, केवाईसी (KYC) अपडेट, रिफंड स्टेटस और ब्लैकलिस्टिंग की जांच की जा सकती है.
- शिकायतों की लाइव ट्रैकिंग: सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण या गाड़ी खराब होने की शिकायत दर्ज कर उसकी लाइव प्रोग्रेस देखी जा सकती है. संतुष्ट न होने पर अपील का विकल्प भी मौजूद है.
NHAI ने सभी हाईवे उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे सफर को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए एंड्रॉइड या आईओएस स्टोर से 'राजमार्गयात्रा' ऐप तुरंत डाउनलोड करें.