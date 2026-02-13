ETV Bharat / business

IPhone लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 26 फरवरी को बोरिवली में खुलेगा एप्पल का भव्य स्टोर

एप्पल 26 फरवरी को मुंबई के बोरीवली में अपना दूसरा और भारत का छठा स्टोर खोलेगा, जिसका डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है.

एप्पल 26 फरवरी को भारत में अपना छठा स्टोर खोलेगा (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 11:46 AM IST

मुंबई: दिग्गज टेक कंपनी एप्पल (Apple) भारत में अपने रिटेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने घोषणा की है कि वह मुंबई के उपनगरीय इलाके बोरीवली में अपना नया आधिकारिक स्टोर खोलने जा रही है. यह भारत में एप्पल का छठा और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दूसरा स्टोर होगा. इस स्टोर का भव्य उद्घाटन 26 फरवरी, 2026 को किया जाएगा.

मोर से प्रेरित आकर्षक डिजाइन
एप्पल ने बोरीवली स्टोर के लिए 'बैरिकेडिंग' (पर्दा या बोर्ड) हटाकर इसकी पहली झलक साझा की है. इस स्टोर की बैरिकेडिंग पर मोर (Peacock) से प्रेरित एक विशिष्ट विजुअल डिजाइन नजर आ रहा है. यह वही कलात्मक थीम है जिसे कंपनी ने सबसे पहले बेंगलुरु के 'एप्पल हेब्बल' स्टोर में पेश किया था और बाद में पुणे के 'एप्पल कोरेगांव पार्क' और 'एप्पल नोएडा' स्टोर में भी इसे अपनाया गया. कंपनी के अनुसार, यह डिजाइन एप्पल की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और बारीकी को दर्शाता है.

भारत में एप्पल का सफर
एप्पल ने भारत में अपने रिटेल सफर की शुरुआत अप्रैल 2023 में की थी, जब मुंबई (बीकेसी) और दिल्ली (साकेत) में पहले दो स्टोर खोले गए थे. इसके बाद साल 2025 में कंपनी ने विस्तार को गति देते हुए बेंगलुरु और पुणे में अपने स्टोर शुरू किए. हाल ही में नोएडा में भी एक नया स्टोर खोला गया है. बोरीवली स्टोर के साथ एप्पल अब दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है.

ग्राहकों को क्या मिलेगा?
बोरीवली का यह नया स्टोर ओबेरॉय रियल्टी के स्काई सिटी मॉल (Sky City Mall) में स्थित होगा. यहां ग्राहकों को न केवल आईफोन, आईपैड, मैक और वॉच जैसे नवीनतम उत्पाद मिलेंगे, बल्कि वे 'टुडे एट एप्पल' (Today at Apple) के मुफ्त सत्रों में भी भाग ले सकेंगे. इन सत्रों में फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और संगीत निर्माण जैसी रचनात्मक चीजें सिखाई जाती हैं. साथ ही, तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ 'जीनियस बार' की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

मार्केट पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि एप्पल का फिजिकल स्टोर्स पर ध्यान देना भारत के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. प्रीमियम ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बोरीवली जैसे रिहायशी और व्यावसायिक केंद्र में स्टोर खोलना कंपनी के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

