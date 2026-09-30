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जेब में आईफोन है तो भूल जाइए OTP का झंझट, भारत में लॉन्च हुआ Apple Pay; जानें कैसे उठाएं फायदा

यूपीआई के 80% दबदबे के बीच भारत में 'एप्पल पे' लॉन्च हुआ, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स बिना ओटीपी/पिन सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 1:35 PM IST

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नई दिल्ली: टेक दिग्गज एप्पल ने भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अपना बहुप्रतीक्षित कदम रख दिया है. कंपनी ने भारत में अपनी डिजिटल भुगतान सेवा 'एप्पल पे' (Apple Pay) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह शुरुआत ऐसे समय में हुई है, जब भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट में सरकार समर्थित यूपीआई (UPI) का एकछत्र राज है, जिसकी हिस्सेदारी कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 80 फीसदी से भी ज्यादा है.

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि एप्पल पे के आने से भारत में कंपनी का पूरा ईकोसिस्टम—यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज—अब पूरी तरह से एक ही जगह सिमट गया है. यह यूजर्स को एक बेहद सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पेमेंट का अनुभव देगा.

एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत, बिना OTP के होगा पेमेंट
एप्पल पे ने अपनी शुरुआत के लिए देश के चौथे सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, एक्सिस बैंक के साथ हाथ मिलाया है. शुरुआती चरण में यह सेवा एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी. वर्तमान में एक्सिस बैंक के पास 1.62 करोड़ से ज्यादा सक्रिय क्रेडिट कार्ड हैं, जो एप्पल पे के लिए एक मजबूत शुरुआती यूजर बेस तैयार करेंगे.

यह सेवा अभी आईफोन, आईपैड और एप्पल वॉच पर लाइव हो चुकी है, जबकि मैक कंप्यूटर के लिए इसका सपोर्ट जल्द ही जारी किया जाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहकों को पेमेंट करते समय किसी पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं होगी. यूजर सिर्फ फेस आईडी या टच आईडी का इस्तेमाल करके चुटकियों में सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे.

यूपीआई को टक्कर या नया विकल्प?
एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि एप्पल पे भारत में यूपीआई की जगह नहीं ले पाएगा. आम लोगों की रोजमर्रा की छोटी-मोटी पेमेंट्स के लिए यूपीआई ही मुख्य जरिया बना रहेगा. हालांकि, भारत में क्रेडिट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कोरोना महामारी के बाद से देश में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 12 करोड़ के पार पहुंच चुकी है.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, एप्पल पे का मुख्य मकसद अपने मौजूदा प्रीमियम ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाना है. यह सेवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह काम करेगी. ग्राहक इसे देश-विदेश के उन सभी स्टोर्स पर इस्तेमाल कर सकेंगे जहां एनएफसी (NFC) या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की सुविधा मौजूद है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि देश के अन्य बड़े बैंक इस सर्विस से कितनी जल्दी जुड़ते हैं, क्योंकि उसी पर एप्पल पे की असली सफलता निर्भर करेगी.

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