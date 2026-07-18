मस्क की कंपनियां भी रह गईं पीछे, भारत के भरोसे Apple ने रचा इतिहास, बन गई दुनिया की नंबर 1 कंपनी
ऐपल 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ फिर सबसे मूल्यवान कंपनी बनी. भारत में बढ़ते उत्पादन और फोल्डेबल आईफोन की तैयारियों से उछले शेयर.
Published : July 18, 2026 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: मार्क कैप के मामले में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दिग्गज टेक कंपनी ऐपल ने चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia) को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज दोबारा अपने नाम कर लिया है. अमेरिकी शेयर बाजार में ऐपल की मार्केट वैल्यू बढ़कर 4.9 ट्रिलियन डॉलर (करीब 411 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई है, जबकि एनवीडिया के शेयरों में 3.5 फीसदी की गिरावट आने से उसकी मार्केट कैप 4.86 ट्रिलियन डॉलर रह गई है.
भारत में उत्पादन और निवेशकों का बढ़ता भरोसा
ऐपल की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है. भारत में कंपनी के बेहतर होते प्रोडक्शन और बढ़ती बिजनेस ग्रोथ ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतने में मदद की है. पिछले एक महीने में ही कंपनी के शेयरों में 20 फीसदी का भारी उछाल देखा गया है. इसके अलावा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भी ऐपल को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है. हाल ही में दिग्गज वित्तीय संस्था एचएसबीसी (HSBC PLC) ने ऐपल के शेयरों को 'बाय' (Buy) रेटिंग दी है, जिससे बाजार में इसकी मांग और तेज हो गई है.
एआई रेस में ऐपल की रणनीतिक वापसी
वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एनवीडिया पिछले एक साल से दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बनी हुई थी. जानकारों का कहना था कि ऐपल शुरुआत में एआई की रेस में पिछड़ रही थी और अपने एआई मॉडल्स पर ज्यादा निवेश नहीं कर रही थी. लेकिन अब ऐपल ने अपनी रणनीति बदल दी है. कंपनी ने अपनी मजबूत एआई सर्विसेज, इकोसिस्टम लॉक-इन और हार्डवेयर अपग्रेड के दम पर बाजार में जोरदार वापसी की है.
सितंबर में लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन
दुनियाभर के ब्रोकरेज हाउस इस समय ऐपल पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, जिसके पीछे की मुख्य वजह सितंबर में होने वाली एक बड़ी लॉन्चिंग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल आगामी सितंबर महीने में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी में है. जापानी स्टॉक एक्सचेंज 'निक्की' के अनुसार, ऐपल ने अपने सप्लायर्स को 10 मिलियन (1 करोड़) फोल्डेबल आईफोन तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि पहले यह टारगेट 70 से 80 लाख यूनिट्स का था. उत्पादन में यह बढ़ोतरी दिखाती है कि ऐपल आने वाले महीनों में बड़ी आक्रामकता के साथ बाजार पर कब्जा करने जा रही है.
एनवीडिया का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बरकरार
भले ही एनवीडिया मौजूदा मार्केट कैप की रेस में ऐपल से पीछे छूट गई हो, लेकिन इतिहास में सबसे तेज तरक्की करने का उसका रिकॉर्ड अब भी बरकरार है. एनवीडिया ने बीते अक्टूबर महीने में 5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप का जादुई आंकड़ा पार कर इतिहास रचा था. कंपनी को अपने एआई इन्वेस्टमेंट्स और ग्राफिक्स प्रोसेसर्स (GPUs) की भारी वैश्विक मांग का जबरदस्त फायदा मिला है. हालांकि, मौजूदा समय में कंज्यूमर टेक और बेहतर एआई सर्विसेज के दम पर बाजी पूरी तरह से ऐपल के हाथ में दिखाई दे रही है.
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