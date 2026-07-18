ETV Bharat / business

मस्क की कंपनियां भी रह गईं पीछे, भारत के भरोसे Apple ने रचा इतिहास, बन गई दुनिया की नंबर 1 कंपनी

हैदराबाद: मार्क कैप के मामले में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दिग्गज टेक कंपनी ऐपल ने चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia) को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज दोबारा अपने नाम कर लिया है. अमेरिकी शेयर बाजार में ऐपल की मार्केट वैल्यू बढ़कर 4.9 ट्रिलियन डॉलर (करीब 411 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई है, जबकि एनवीडिया के शेयरों में 3.5 फीसदी की गिरावट आने से उसकी मार्केट कैप 4.86 ट्रिलियन डॉलर रह गई है.

भारत में उत्पादन और निवेशकों का बढ़ता भरोसा

ऐपल की इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है. भारत में कंपनी के बेहतर होते प्रोडक्शन और बढ़ती बिजनेस ग्रोथ ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतने में मदद की है. पिछले एक महीने में ही कंपनी के शेयरों में 20 फीसदी का भारी उछाल देखा गया है. इसके अलावा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भी ऐपल को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है. हाल ही में दिग्गज वित्तीय संस्था एचएसबीसी (HSBC PLC) ने ऐपल के शेयरों को 'बाय' (Buy) रेटिंग दी है, जिससे बाजार में इसकी मांग और तेज हो गई है.

एआई रेस में ऐपल की रणनीतिक वापसी

वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एनवीडिया पिछले एक साल से दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बनी हुई थी. जानकारों का कहना था कि ऐपल शुरुआत में एआई की रेस में पिछड़ रही थी और अपने एआई मॉडल्स पर ज्यादा निवेश नहीं कर रही थी. लेकिन अब ऐपल ने अपनी रणनीति बदल दी है. कंपनी ने अपनी मजबूत एआई सर्विसेज, इकोसिस्टम लॉक-इन और हार्डवेयर अपग्रेड के दम पर बाजार में जोरदार वापसी की है.