ETV Bharat / business

APL Apollo Share Price: 2 दिन में 35% क्रैश! आज 14% टूटा, फिर भी Motilal Oswal को 54% तेजी का भरोसा

एपीएल अपोलो ट्यूब्स शेयर में भारी गिरावट (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. कंपनी का शेयर सुबह 10.25 बजे तक लगभग 14 फीसदी गिर चुका था. वहीं, ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर अपनी बॉय रेटिंग बरकरार रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्टॉक का मौजूदा भाव से ब्रोकरेज ने 2220 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. यानी मौजूदा स्तर से शेयर में करीब 54 फीसदी की तेजी की संभावना जताई गई है. इससे पहले सोमवार को शेयर में 21 फीसदी से ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई थी.

इधर, 23 नवंबर को टाटा स्टील ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने बीएसई पर ब्लॉक डील के जरिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स के प्रमोटर ग्रुप की कंपनी एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से 2100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2,77,38,075 इक्विटी शेयर, जो कंपनी की फुली डायल्यूटेड बेसिस पर एक्सपैंडेड वोटिंग शेयर कैपिटल का लगभग 9.91 फीसदी है, करीब 5,825 करोड़ रुपये में खरीदकर अधिग्रहण पूरा कर लिया है.



खबर अपडेट हो रही है....