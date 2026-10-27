HDFC बैंक में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन: अनूप बागची बने नए MD और CEO; शशिधर जगदीशन का कार्यकाल पूरा
बैंक ने शेयर बाजार को दी आधिकारिक जानकारी में इस नेतृत्व परिवर्तन की पुष्टि की है.
Published : October 27, 2026 at 10:46 AM IST
मुंबई: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी (HDFC) के शीर्ष प्रबंधन में बड़ा बदलाव हुआ है. अनूप बागची ने एचडीएफसी बैंक के नए प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. यह नियुक्ति 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है. इससे पहले इस पद पर रहे शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर को व्यावसायिक घंटे समाप्त होने के बाद पूरा हो गया था.
बैंक ने शेयर बाजार को दी आधिकारिक जानकारी में इस नेतृत्व परिवर्तन की पुष्टि की है. इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक ने शशिधर जगदीशन के रणनीतिक दृष्टिकोण और बैंक के प्रति उनके योगदान के लिए आभार जताया है. बैंक ने कहा कि जगदीशन के नेतृत्व में न सिर्फ बैंक का प्रदर्शन मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े विलय को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाई.
चुनौतियों के बीच संभाली कमान
अनूप बागची ने एचडीएफसी बैंक की कमान ऐसे समय पर संभाली है, जब बैंक मिले-जुले वित्तीय दौर से गुजर रहा है. हाल ही में आए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों में बैंक का प्रदर्शन विश्लेषकों की उम्मीदों से थोड़ा कमजोर रहा था.
वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) में एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत बढ़कर 19,610 करोड़ रुपये रहा, जो बाजार के अनुमान से कम है. इसके अलावा बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) भी 9.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ 34,619 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जबकि बाजार को इसके 34,991 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद थी. इस तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 3.16 प्रतिशत रहा. कर्ज और डिपॉजिट में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद ऊंचे प्रावधानों और सुस्त ब्याज आय की वजह से बैंक के नतीजों पर दबाव देखा गया है.
गोपनीय जानकारी लीक होने की आंतरिक जांच
नेतृत्व परिवर्तन के इस घटनाक्रम के बीच बैंक इस समय एक आंतरिक जांच का भी सामना कर रहा है. हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि बैंक के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने गोपनीय डेटा बाहर साझा किया है. इस मामले पर बैंक के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि नीतियों के तहत एक आंतरिक समीक्षा जारी है ताकि सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके. बैंक ने कहा है कि जांच की गोपनीयता और इसमें शामिल लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.
इस साल हुए कई बड़े बदलाव
यह साल एचडीएफसी बैंक के शीर्ष प्रबंधन के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा है. इससे पहले मार्च के महीने में तत्कालीन चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने बैंक की कुछ कार्यप्रणालियों और अपने व्यक्तिगत मूल्यों में मतभेद की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया था. वहीं, बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैज़ाद भरूचा ने भी अपने पद से हटने का फैसला किया है और उनकी सेवाएं इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी. अब नए सीईओ अनूप बागची के सामने इन सभी चुनौतियों के बीच बैंक को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी.
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