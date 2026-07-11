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33 पसंदीदा सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप, 14 लाख छोटे दुकानदारों ने खोला Flipkart के खिलाफ मोर्चा

नई दिल्ली: ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे और मध्यम व्यापारियों के संगठन 'फर्स्ट' (FIRST - फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स) ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट (Flipkart) के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का दरवाजा खटखटाया है. संगठन ने आरोप लगाया है कि वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली यह कंपनी बाजार में गलत और गैर-कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे देश के लाखों छोटे दुकानदारों का कारोबार बर्बाद हो रहा है.

क्या हैं मुख्य आरोप?

चुनिंदा सेलर्स को फायदा: शिकायत के अनुसार, फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद 14 लाख से अधिक स्वतंत्र विक्रेताओं के मुकाबले केवल 33 खास और पसंदीदा सेलर्स (विक्रेताओं) को बढ़ावा दे रही है. इन चुनिंदा सेलर्स को कंपनी कम कीमत पर सामान मुहैया कराती है, जिससे वे बाजार से बहुत कम दाम पर उत्पाद लिस्ट कर पाते हैं.

₹3,000 करोड़ का डिस्काउंट पूल: संगठन का दावा है कि फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी ऑपरेशन्स में जीएसटी (GST) की कथित हेरफेर करके करीब ₹3,000 करोड़ का एक बड़ा फंड तैयार किया है. इस पैसे का इस्तेमाल ग्राहकों को भारी-भरकम और अवास्तविक डिस्काउंट देने के लिए किया जाता है, जिसका मुकाबला कोई भी आम दुकानदार नहीं कर सकता.

विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन: भारत के नियमों के मुताबिक, विदेशी निवेश पाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां केवल एक 'मार्केटप्लेस' (जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं) के रूप में काम कर सकती हैं. वे अपना खुद का स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं रख सकतीं. शिकायत में आरोप है कि फ्लिपकार्ट कागजों पर तो मार्केटप्लेस है, लेकिन हकीकत में वह खुद सामान कंट्रोल करके 'इन्वेंट्री मॉडल' चला रही है.