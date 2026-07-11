33 पसंदीदा सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप, 14 लाख छोटे दुकानदारों ने खोला Flipkart के खिलाफ मोर्चा
छोटे व्यापारियों ने फ्लिपकार्ट पर पक्षपात और ₹3,000 करोड़ की टैक्स हेरफेर का आरोप लगाते हुए CCI से जांच की मांग की है
Published : July 11, 2026 at 11:48 AM IST
नई दिल्ली: ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे और मध्यम व्यापारियों के संगठन 'फर्स्ट' (FIRST - फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स) ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट (Flipkart) के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का दरवाजा खटखटाया है. संगठन ने आरोप लगाया है कि वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली यह कंपनी बाजार में गलत और गैर-कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे देश के लाखों छोटे दुकानदारों का कारोबार बर्बाद हो रहा है.
क्या हैं मुख्य आरोप?
चुनिंदा सेलर्स को फायदा: शिकायत के अनुसार, फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद 14 लाख से अधिक स्वतंत्र विक्रेताओं के मुकाबले केवल 33 खास और पसंदीदा सेलर्स (विक्रेताओं) को बढ़ावा दे रही है. इन चुनिंदा सेलर्स को कंपनी कम कीमत पर सामान मुहैया कराती है, जिससे वे बाजार से बहुत कम दाम पर उत्पाद लिस्ट कर पाते हैं.
₹3,000 करोड़ का डिस्काउंट पूल: संगठन का दावा है कि फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी ऑपरेशन्स में जीएसटी (GST) की कथित हेरफेर करके करीब ₹3,000 करोड़ का एक बड़ा फंड तैयार किया है. इस पैसे का इस्तेमाल ग्राहकों को भारी-भरकम और अवास्तविक डिस्काउंट देने के लिए किया जाता है, जिसका मुकाबला कोई भी आम दुकानदार नहीं कर सकता.
विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन: भारत के नियमों के मुताबिक, विदेशी निवेश पाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां केवल एक 'मार्केटप्लेस' (जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं) के रूप में काम कर सकती हैं. वे अपना खुद का स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं रख सकतीं. शिकायत में आरोप है कि फ्लिपकार्ट कागजों पर तो मार्केटप्लेस है, लेकिन हकीकत में वह खुद सामान कंट्रोल करके 'इन्वेंट्री मॉडल' चला रही है.
पूरी ग्रुप कंपनियों की जांच की मांग
व्यापारियों के संगठन ने सीसीआई से अपील की है कि वे न सिर्फ फ्लिपकार्ट और उसकी पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट, बल्कि उसकी सहयोगी कंपनियों जैसे मिन्त्रा (Myntra), इकार्ट लॉजिस्टिक्स और क्लियरट्रिप की भी गहन जांच करें.
फ्लिपकार्ट का क्या कहना है?
इन गंभीर आरोपों पर सफाई देते हुए फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी देश के सभी कानूनों और नियमों का पूरी तरह पालन करती है. कंपनी ने कहा कि वह जांच प्रक्रिया में नियामक का पूरा सहयोग करेगी. फ्लिपकार्ट के मुताबिक, उनके प्लेटफॉर्म पर 14 लाख से ज्यादा विक्रेता जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर छोटे और मध्यम उद्योग (MSMEs) और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) हैं, जिन्हें देशव्यापी बाजार मिल रहा है.
यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब फ्लिपकार्ट शेयर बाजार में अपना आईपीओ (IPO) लाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में इस कानूनी और नियामक जांच का असर कंपनी की साख और उसके बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है.
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