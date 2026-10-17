आंध्र प्रदेश में बंपर निवेश, 60 बड़ी कंपनियों के साथ डील फाइनल, करीब 56 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी
आंध्र प्रदेश में ₹42,947 करोड़ के निवेश से लगेंगे 60 नए उद्योग, खुलेंगे 56,000 से अधिक नौकरियों के रास्ते; पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 17, 2026 at 3:48 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 60 प्रमुख संगठनों के साथ सहमति पत्रों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं. इन समझौतों के तहत राज्य में कुल ₹42,947.74 करोड़ का भारी-भरकम निवेश आएगा. सबसे खास बात यह है कि इस निवेश से प्रदेश के करीब 56,653 युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
यह घोषणा अमरावती के एसआरएम यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘अमरावती रीजनल कॉन्फ्रेंस’ के दौरान की गई. यह कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम में होने वाले आगामी ग्लोबल पार्टनरशिप समिट के पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है.
तीन सम्मेलनों में कुल निवेश ₹68,700 करोड़ के पार
आंध्र प्रदेश सरकार औद्योगिक हब बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है. विशाखापट्टनम और काकीनाडा में हुए पिछले सम्मेलनों के बाद, अब अमरावती रीजनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर राज्य में हस्ताक्षरित कुल MoUs की संख्या 106 तक पहुंच गई है. इन सभी समझौतों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में कुल ₹68,702.35 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है.
अमरावती इकोनॉमिक रीजन पर विशेष ध्यान: 41 समझौते
राज्य सरकार पूरे प्रदेश के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कुल 60 समझौतों में से अकेले 41 समझौते अमरावती इकोनॉमिक रीजन से जुड़े जिलों के लिए किए गए हैं. इन जिलों में एनटीआर , कृष्णा, गुंटूर, पलनाडु, बापटला, प्रकाशम और मरकापुरम शामिल हैं. बाकी बचे 19 MoUs राज्य के अन्य 9 जिलों से संबंधित हैं.
बड़े निवेश और प्रमुख कंपनियां: किसे क्या मिला?
इस सम्मेलन में कई वैश्विक और घरेलू दिग्गज कंपनियों ने बड़े निवेश प्रस्तावों की घोषणा की है
- ग्रेटा ग्रुप सिंगापुर: सिंगापुर की इस मशहूर कंपनी ने अकेले प्रकाशम जिले में ₹10,500 करोड़ के महा-निवेश का समझौता किया है. यहाँ खनिज, रसायन और रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे, जिससे 2,750 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा.
- हायर एप्लायंसेज: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दिग्गज कंपनी हायर तिरुपति जिले में ₹7,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रही है.
- कार्बन कॉस्मो एडवांस्ड मैटेरियल्स: यह कंपनी भी तिरुपति जिले में ₹4,000 करोड़ का निवेश कर उन्नत सामग्री निर्माण की इकाई लगाएगी.
- आईटीसी एग्री-बिजनेस: कृषि व्यवसाय क्षेत्र की बड़ी कंपनी आईटीसी ने हाल ही में राज्य में ₹900 करोड़ का निवेश किया है और वह सरकार के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है.
गुंटूर में बनेगा गोल्ड ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल पार्क
गुंटूर जिले के लिए तीन बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो मिलकर 12,000 से अधिक नौकरियां पैदा करेंगे
- इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन: यह संस्था गोल्ड ज्वेलरी के लिए एक अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए ₹3,000 करोड़ का निवेश करेगी.
- प्रगति ग्रुप: औद्योगिक पार्क के विकास के लिए ₹2,500 करोड़ का निवेश करेगा.
- मानेपल्ली ज्वेलरी: आभूषण निर्माण क्षेत्र में ₹700 करोड़ का निवेश करेगी.
पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई उड़ान
- टूरिज्म सेक्टर: आंध्र प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुल 11 MoUs साइन किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य ₹2,518.34 करोड़ है.
- APCRDA क्षेत्र: आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में 19 समझौते हुए हैं. इसके तहत ₹7,610 करोड़ का निवेश आएगा और 13,331 नौकरियां सृजित होंगी.
अमरावती बनेगा भविष्य का औद्योगिक और हाई-स्पीड कॉरिडोर
सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश की भविष्य की रूपरेखा साझा की युवा सेवा, पर्यटन और संस्कृति विभाग के विशेष मुख्य सचिव एस.एस. रावत ने बताया कि अमरावती आर्थिक क्षेत्र के भीतर वर्तमान में 46 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. इसके अलावा, मछलीपट्टनम पोर्ट इस क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा. भारत पेट्रोलियम (BPCL) प्रकाशम जिले में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी स्थापित कर रहा है.
वहीं, नगर प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार ने जानकारी दी कि अमरावती को हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार है. उद्योग विभाग के सचिव युवराज के अनुसार, इस पूरे बेल्ट में शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित किए जा रहे हैं.
सीआईआई (CII) आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष एस. नरेंद्र कुमार और पाई डेटा सेंटर्स के सीईओ कल्याण मुप्पनेनी ने कहा कि अपनी प्राकृतिक संपदा, मजबूत बुनियादी ढांचे और पारदर्शी नीतियों के दम पर आंध्र प्रदेश बहुत जल्द देश में निवेश और निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा.
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