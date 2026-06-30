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तमिलनाडु को पछाड़ आंध्र प्रदेश ने झटका मेगा प्रोजेक्ट; हुआसुंग फैक्ट्री से मिलेंगे 17,465 युवाओं को रोजगार

इंडोनेशिया और चीन में बड़े पैमाने पर काम कर रही यह कंपनी अब चित्तूर जिले में ₹898 करोड़ का भारी-भरकम निवेश करने जा रही है.

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एडिडास शूज़ की पहली यूनिट देश में आंध्र प्रदेश में लगेगी (Photo Credit- Adidas)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 1:15 PM IST

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चित्तूर: आंध्र प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफलता सामने आई है. खेल जगत के दिग्गज ब्रांड 'एडिडास' (Adidas) को जूते सप्लाई करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी 'हुआसुंग' ने भारत में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश को चुना है. दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन में बड़े पैमाने पर काम कर रही यह कंपनी अब चित्तूर जिले के कुप्पम में ₹898 करोड़ का भारी-भरकम निवेश करने जा रही है.

इस मेगा प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के बीच कड़ी टक्कर थी. दरअसल, पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु सरकार ने हुआसुंग के साथ थूथुकुडी जिले में इस प्लांट को लगाने के लिए एक समझौता (MoU) भी किया था. लेकिन अंततः आंध्र प्रदेश सरकार की त्वरित एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली, बेहतर औद्योगिक नीति और विशेष रियायतों से प्रभावित होकर कंपनी ने अपना रुख बदल लिया और यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की झोली में आ गिरा.

17,465 युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार, महिलाओं को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए गुडुपल्ले मंडल के पोगुरुपल्ले गांव में 100 एकड़ जमीन आवंटित की है. यह पूरा प्रोजेक्ट तीन अलग-अलग चरणों में जमीन पर उतारा जाएगा. इस प्लांट के शुरू होने से क्षेत्र के 17,465 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, जिससे यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रोजगार सृजक परियोजनाओं में से एक बन जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, इस फैक्ट्री में ग्रामीण और स्थानीय महिलाओं को नौकरी के व्यापक अवसर दिए जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

सालाना बनेंगे 20 लाख जोड़ी स्पोर्ट्स शूज
पूरी तरह से चालू होने के बाद, यह आधुनिक प्लांट हर साल 20 लाख जोड़ी नॉन-लेदर स्पोर्ट्स शूज का निर्माण करेगा. यहां बनने वाले जूतों का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाएगा, जिससे आंध्र प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर चमकेगा.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रखेंगे आधार
शिलाइस ऐतिहासिक परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 3 या 4 जुलाई को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पोगुरुपल्ले में किया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान कुप्पम विधानसभा क्षेत्र में कुछ अन्य औद्योगिक परियोजनाओं की भी शुरुआत होने की उम्मीद है. जब से राज्य में नई गठबंधन सरकार ने कमान संभाली है, तब से कुप्पम के विकास के लिए यह पहला और सबसे बड़ा औद्योगिक मील का पत्थर माना जा रहा है.

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