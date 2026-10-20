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निर्यात में आंध्र प्रदेश का जलवा: देश में हासिल किया सातवां स्थान, कुल निर्यात ₹1.77 लाख करोड़ पहुंचा

सांकेतिक फोटो ( ians )

अमरावती: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य में आंध्र प्रदेश एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है. राज्य ने देश के कुल निर्यात में सातवां स्थान हासिल किया है. वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, जहां भारत का कुल वैश्विक निर्यात ₹39,03,730 करोड़ रहा, वहीं इसमें आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग ₹1.77 लाख करोड़ दर्ज की गई.

इस सूची में गुजरात ₹9.77 लाख करोड़ के निर्यात के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है. क्षेत्रीय स्तर पर यह आंकड़े दक्षिण भारतीय राज्यों के औद्योगिक दबदबे को दर्शाते हैं. शीर्ष 10 निर्यातक राज्यों में केरल (15वां स्थान, ₹40,392 करोड़) को छोड़कर सभी दक्षिण भारतीय राज्य शामिल हैं.