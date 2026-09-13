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अगले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना, विशेषज्ञों ने बताए ये कारक

नई दिल्ली: बाजार विशेषज्ञों ने सोने और चांदी की कीमतों में अगले सप्ताह उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई है. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दर पर फैसला, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, अमेरिकी डॉलर की चाल और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़े घटनाक्रम कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होंगे.

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की 15-16 सितंबर को होने वाली बैठक वैश्विक सर्राफा बाजार के लिए अगले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी. फेड के फैसले और उसके प्रमुख की टिप्पणी से सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय हो सकती है.

गणेश चतुर्थी के कारण सोमवार को जिंस बाजार सुबह के सत्र में बंद रहेंगे.

एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष और जिंस तथा मुद्रा शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना अमेरिकी फेड की टिप्पणियों, कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी डॉलर, मुद्रास्फीति की उम्मीदों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कोई नरमी या अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कम आक्रामक रुख सोने में सुधार का समर्थन कर सकता है, जबकि कच्चे तेल में फिर से मजबूती या आक्रामक नीति संकेत से नई बिकवाली शुरू हो सकती है.

घरेलू बाजार में पिछले सप्ताह मिश्रित रुझान देखा गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी के सोने का वायदा भाव 17 रुपये बढ़कर 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 2,684 रुपये यानी 1.13 प्रतिशत गिरावट के साथ 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

हालांकि, वैश्विक बाजार दबाव में रहा, जहां कॉमेक्स पर दिसंबर आपूर्ति वाले सोने का वायदा भाव 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,408.9 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ और चांदी 2.34 प्रतिशत गिरकर 65.19 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.