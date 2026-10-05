मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, अगले कुछ महीनों में फिर बढ़ेंगे रिचार्ज प्लान के दाम
टेलीकॉम कंपनियां अपनी वित्तीय सेहत सुधारने और आपको सुपरफास्ट इंटरनेट देने के लिए कीमतें बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं.
Published : October 5, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक झटका देने वाली खबर है. अगर आप भी अपने मोबाइल बिल और रीचार्ज प्लान के महंगे होने से परेशान हैं, तो आने वाले दिन आपकी जेब पर और भारी पड़ने वाले हैं. देश के दूरसंचार क्षेत्र में अगले चार से पांच महीनों के भीतर मोबाइल टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं. सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टेलीकॉम बाजार में कंपनियों के बीच मचे घमासान और एकीकरण के बाद अब मुकाबला सिर्फ '3+1' प्लेयर्स के बीच सिमट गया है. बाजार में अब केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल ही मुख्य रेस में हैं. प्रतियोगिता कम होने की वजह से अब कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाने का माहौल बेहद अनुकूल हो चुका है. कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने और 5G नेटवर्क पर हुए भारी-भरकम खर्च की भरपाई के लिए यह कदम उठाने जा रही हैं.
हर कंपनी की कमाई (ARPU) में होगा तगड़ा इजाफा
इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की तीनों प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनियों—भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL)—की प्रति ग्राहक औसत कमाई, जिसे तकनीकी भाषा में ARPU कहते हैं, उसमें 0.8% से 2.0% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.
इस कमाई के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में लोग अब तेजी से पुराने 2G नेटवर्क को छोड़कर हाई-स्पीड 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं. साथ ही पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
जानिए कौन सी कंपनी मारेगी बाजी
रिलायंस जियो: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस तिमाही में करीब 80 लाख नए ग्राहक जोड़ सकती है. इसके बाद जियो का कुल परिवार 54.1 करोड़ का हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जियो की प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) 1% बढ़कर ₹218 प्रति माह हो सकती है. 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और घर-घर पहुंच रहे फाइबर ब्रॉडबैंड के दम पर जियो की कुल कमाई में 2.6% की उछाल आने की उम्मीद है.
भारती एयरटेल: कमाई के मामले में एयरटेल एक बार फिर सबको पछाड़ते हुए सबसे आगे चल रही है. एयरटेल इस तिमाही में 30 लाख नए वायरलेस ग्राहक अपने साथ जोड़ सकती है, जिससे इसके कुल ग्राहकों का आंकड़ा 38 करोड़ पहुंच जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि एयरटेल का ARPU 2% की जोरदार बढ़त के साथ ₹269 प्रति माह के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है. यानी एयरटेल अपने हर ग्राहक से सबसे ज्यादा कमाई कर रही है.
वोडाफोन आइडिया: पिछले काफी समय से संकट और ग्राहकों की कमी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छी खबर है. इस तिमाही में कंपनी 10 लाख नए ग्राहक जोड़ सकती है, जिसके बाद इसका यूजर बेस 19.4 करोड़ हो जाएगा. कंपनी का ARPU भी मामूली सुधार के साथ ₹178 प्रति माह रहने की उम्मीद है.
95% जिलों में पहुंचा 5G, अब वोडाफोन की बारी
नेटवर्क के मोर्चे पर बात करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल ने देश के 95% से अधिक जिलों में अपना 5G नेटवर्क बिछा दिया है. अब इन कंपनियों का पूरा जोर बाजार में 5G स्मार्टफोन और डिवाइस की संख्या बढ़ाने पर है. दूसरी तरफ, वोडाफोन आइडिया (VIL) अभी सिर्फ 200 शहरों में ही 5G दे पा रही है. लेकिन वोडाफोन अब बड़े धमाके की तैयारी में है. कंपनी बैंकों से ₹25,000 करोड़ (₹250 बिलियन) का बड़ा लोन लेने के लिए बातचीत कर रही है, ताकि अगले तीन सालों में ₹45,000 करोड़ का भारी-भरकम निवेश कर पूरे देश में 5G नेटवर्क का जाल बिछा सके.
कंपनियों के इस आक्रामक विस्तार का सीधा फायदा टावर लगाने वाली कंपनी इंडस टावर्स को मिल रहा है, जिसकी कमाई 1.7% बढ़ने की उम्मीद है. वहीं डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दम पर टाटा कम्युनिकेशंस भी 1.6% की राजस्व वृद्धि देख सकती है.
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