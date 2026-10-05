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मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा झटका, अगले कुछ महीनों में फिर बढ़ेंगे रिचार्ज प्लान के दाम

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक झटका देने वाली खबर है. अगर आप भी अपने मोबाइल बिल और रीचार्ज प्लान के महंगे होने से परेशान हैं, तो आने वाले दिन आपकी जेब पर और भारी पड़ने वाले हैं. देश के दूरसंचार क्षेत्र में अगले चार से पांच महीनों के भीतर मोबाइल टैरिफ यानी रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं. सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टेलीकॉम बाजार में कंपनियों के बीच मचे घमासान और एकीकरण के बाद अब मुकाबला सिर्फ '3+1' प्लेयर्स के बीच सिमट गया है. बाजार में अब केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी बीएसएनएल ही मुख्य रेस में हैं. प्रतियोगिता कम होने की वजह से अब कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाने का माहौल बेहद अनुकूल हो चुका है. कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने और 5G नेटवर्क पर हुए भारी-भरकम खर्च की भरपाई के लिए यह कदम उठाने जा रही हैं. हर कंपनी की कमाई (ARPU) में होगा तगड़ा इजाफा

इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की तीनों प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनियों—भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL)—की प्रति ग्राहक औसत कमाई, जिसे तकनीकी भाषा में ARPU कहते हैं, उसमें 0.8% से 2.0% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. इस कमाई के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में लोग अब तेजी से पुराने 2G नेटवर्क को छोड़कर हाई-स्पीड 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं. साथ ही पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. जानिए कौन सी कंपनी मारेगी बाजी

रिलायंस जियो: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस तिमाही में करीब 80 लाख नए ग्राहक जोड़ सकती है. इसके बाद जियो का कुल परिवार 54.1 करोड़ का हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जियो की प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) 1% बढ़कर ₹218 प्रति माह हो सकती है. 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और घर-घर पहुंच रहे फाइबर ब्रॉडबैंड के दम पर जियो की कुल कमाई में 2.6% की उछाल आने की उम्मीद है.