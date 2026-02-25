ETV Bharat / business

अमेरिका का भारत को बड़ा झटका! सोलर इंपोर्ट पर लगाया 126% टैक्स, निवेशकों के उड़े होश!

वॉशिंगटन: भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सौर ऊर्जा उद्योग को एक गहरा जख्म दिया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और पैनलों पर 125.87% (लगभग 126%) का भारी-भरकम शुरुआती 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' (CVD) लगा दिया है. अमेरिका का आरोप है कि भारत सरकार अपनी कंपनियों को अनुचित सब्सिडी दे रही है, जिससे अमेरिकी घरेलू निर्माताओं को नुकसान हो रहा है.

घरेलू कंपनियों के लिए बाजार हुआ बंद

सिटी के विश्लेषकों के अनुसार, इस अत्यधिक शुल्क के कारण भारतीय सोलर कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे लगभग बंद हो सकते हैं. 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $792.6 मिलियन के सोलर उत्पादों का निर्यात किया था, जो 2022 की तुलना में 9 गुना अधिक था. अब इतनी ऊंची ड्यूटी के बाद भारतीय पैनलों की कीमतें अमेरिकी बाजार में दोगुनी से ज्यादा हो जाएंगी, जिससे वे होड़ से बाहर हो सकते हैं.

सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य देश भी निशाने पर

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत सिर्फ भारत को ही निशाना नहीं बनाया गया है. अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इंडोनेशिया पर 86% से 143% और लाओस पर 81% तक का टैक्स लगाया है. अमेरिका का तर्क है कि ये देश अपनी सरकारी सहायता के दम पर अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले बहुत सस्ते दामों पर सोलर मॉड्यूल बेच रहे हैं.