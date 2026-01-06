ETV Bharat / business

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने कमाए 600 अरब डॉलर: ट्रंप

डोनल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति से 600 अरब डॉलर कमाई का दावा किया, उन्होंने इसे देश की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की जमकर तारीफ की है. उन्होंने दावा किया है कि उनके प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है और यह आंकड़ा जल्द ही 600 अरब डॉलर को पार कर जाएगा. ट्रंप के मुताबिक, यह कमाई अमेरिका की आर्थिक मजबूती का बड़ा सबूत है .

मीडिया पर साधा निशाना
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि “फेक न्यूज” मीडिया इस बड़ी कमाई पर चुप है, क्योंकि वे अमेरिका से नफरत करते हैं और देश को कमजोर देखना चाहते हैं. ट्रंप का आरोप है कि मीडिया जानबूझकर टैरिफ से जुड़ी सकारात्मक खबरों को दबा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा टैरिफ का मुद्दा
ट्रंप ने टैरिफ नीति को केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया. उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका विदेशी निर्भरता से बाहर निकल रहा है और देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानित हुआ है. ट्रंप के अनुसार, इस नीति के चलते कई अमेरिकी कंपनियां वापस देश में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीति विवादों से भी घिरी हुई है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार को चुनौती दी गई है. इस मामले पर नवंबर में सुनवाई हो चुकी है और फैसला 2026 में आने की संभावना है. ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया तो यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगी.

भारत पर भी दिखा असर
ट्रंप की टैरिफ नीति का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है. फिलहाल भारतीय निर्यात पर लगभग 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिसमें एक हिस्सा भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा बताया जा रहा है. हाल ही में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जानते थे कि वे भारत की रूसी तेल खरीद से खुश नहीं हैं.

आलोचकों की चिंता
जहां ट्रंप टैरिफ को अमेरिका की ताकत बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे आयातित वस्तुएं महंगी हो रही हैं और आम अमेरिकी उपभोक्ता पर बोझ बढ़ रहा है . इसके बावजूद ट्रंप अपनी नीति को देशहित में जरूरी बताते हुए लगातार उसका बचाव करते नजर आ रहे हैं.

