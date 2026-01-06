ETV Bharat / business

भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने कमाए 600 अरब डॉलर: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ( ians )

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की जमकर तारीफ की है. उन्होंने दावा किया है कि उनके प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है और यह आंकड़ा जल्द ही 600 अरब डॉलर को पार कर जाएगा. ट्रंप के मुताबिक, यह कमाई अमेरिका की आर्थिक मजबूती का बड़ा सबूत है . मीडिया पर साधा निशाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि “फेक न्यूज” मीडिया इस बड़ी कमाई पर चुप है, क्योंकि वे अमेरिका से नफरत करते हैं और देश को कमजोर देखना चाहते हैं. ट्रंप का आरोप है कि मीडिया जानबूझकर टैरिफ से जुड़ी सकारात्मक खबरों को दबा रहा है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा टैरिफ का मुद्दा

ट्रंप ने टैरिफ नीति को केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया. उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका विदेशी निर्भरता से बाहर निकल रहा है और देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानित हुआ है. ट्रंप के अनुसार, इस नीति के चलते कई अमेरिकी कंपनियां वापस देश में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.