ETV Bharat / business

राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 मिनट में पहुंचेंगी एम्बुलेंस, देरी पर 10 हजार रु जुर्माना

नई दिल्ली : सरकारी उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने तत्काल आपातकालीन सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात एम्बुलेंस के लिए नयी समयसीमा तय की है जिसके तहत एम्बुलेंस को 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुर्घटना स्थल पर 10 मिनट के भीतर पहुंचना होगा. प्राधिकरण ने कहा कि तय समयसीमा का पालन नहीं करने पर प्रति घटना 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

एनएचएआई ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि एम्बुलेंस को दुर्घटना पीड़ितों को सूचना मिलने के बाद एक घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. एनएचएआई के ‘केयर सिस्टम’ के जरिए व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने एम्बुलेंस, क्रेन और गश्ती वाहनों सहित सड़क पर तैनात इकाइयों की प्रभावी तैनाती के लिए नए नियम जारी किए हैं.

एनएचएआई ने नए नियमों में कहा, ‘‘घटना के स्थान के आधार पर एम्बुलेंस को 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.’’