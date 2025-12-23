ETV Bharat / business

अंबुजा सीमेंट्स में हो रहा है ACC और ओरिएंट सीमेंट का विलय, बोर्ड की मिली मंजूरी

अंबुजा सीमेंट्स ने ACC और ओरिएंट सीमेंट का विलय किया, जिससे उत्पादन क्षमता 155 MTPA तक पहुंच सकती है.

अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी (ians)
अहमदाबाद: अंबुजा सीमेंट्स, जो अब अडानी समूह का हिस्सा है, ने सोमवार को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दो अलग-अलग विलय योजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त की. इसके तहत ACC लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का विलय किया जाएगा, जिससे ‘वन सीमेंट प्लेटफॉर्म’ के रूप में एकीकृत कंपनी का निर्माण होगा.

यह कदम अडानी समूह के सीमेंट व्यवसाय को मजबूत और अधिक संगठित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी.

कार्यक्षमता और वित्तीय मजबूती में वृद्धि
कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक करन अडानी ने कहा कि यह विलय एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, एकीकृत सीमेंट और निर्माण सामग्री संगठन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अंबुजा सीमेंट्स, ACC और ओरिएंट सीमेंट को एक ही कॉर्पोरेट ढांचे के तहत लाकर, कंपनी अपनी संचालन क्षमता को और मजबूत करेगी और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में तेजी लाएगी.

इस विलय के बाद प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी, निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज़ होगी और संरचनात्मक दोहराव समाप्त होगा.

शेयरधारकों के लिए विनिमय अनुपात
अंबुजा सीमेंट्स ने विलय के शेयर विनिमय अनुपात की भी घोषणा की. ACC के हर 100 इक्विटी शेयर (प्रति शेयर मूल्य 10 रुपये) के लिए, अंबुजा 328 इक्विटी शेयर (प्रति शेयर मूल्य 2 रुपये) जारी करेगा. वहीं, ओरिएंट सीमेंट के हर 100 इक्विटी शेयर (प्रति शेयर मूल्य 1 रुपये) के लिए, अंबुजा 33 इक्विटी शेयर जारी करेगा.

इस कदम से शेयरधारकों को एक मजबूत और लचीले संगठन में सीधे भागीदारी का अवसर मिलेगा.

भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर
अंबुजा सीमेंट्स ने यह भी कहा कि यह विलय केवल कंपनियों का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक विकास और बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार तेजी से अनुकूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है. कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता को 107 MTPA से बढ़ाकर 155 MTPA करना है.

‘अडानी अंबुजा सीमेंट्स’ और ‘अडानी ACC’ ब्रांड अपने वर्तमान बाजार में जारी रहेंगे और अपने प्रमुख उत्पाद ब्रांड को निरंतर बनाए रखेंगे.

यह विलय अडानी समूह के सीमेंट व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर मजबूत, एकीकृत और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
