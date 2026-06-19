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रिलायंस रिटेल का नया बिजनेस मॉडल, मुकेश अंबानी ने किया मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म का एलान

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 49वीं सालाना आम बैठक (AGM) में रिटेल सेक्टर के लिए एक बड़े बदलाव की घोषणा की है. कंपनी अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाते हुए दो नए बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है. पहला 'एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म' (उत्पादन केंद्र) और दूसरा 'एक्सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म'. इन दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए रिलायंस अपने कंज्यूमर बिजनेस को भारतीय और ग्लोबल मार्केट में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी.

1. मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म: उत्पादन से लेकर सप्लाई चेन तक नियंत्रण

मुकेश अंबानी ने साफ किया कि रिलायंस रिटेल अब सिर्फ सामान बेचने वाली दुकान नहीं रहेगी. कंपनी खुद बड़े पैमाने पर सामान बनाएगी. इसके तहत तीन मुख्य सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा:

फल और सब्जियों का आधुनिकीकरण: भारत का सब्जी और फल बाजार बहुत असंगठित है, जिससे फसल खराब होती है. रिलायंस अपने कोल्ड-स्टोरेज और डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे सुधारेगी. इससे किसानों को फसलों की सही कीमत मिलेगी, छोटे दुकानदारों को लगातार सप्लाई मिलेगी और आम परिवारों को सस्ती दरों पर ताजी चीजें मिलेंगी.

कपड़ा उद्योग (गारमेंट इकोसिस्टम): देश भर में 21 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (उत्पादन केंद्रों) के साथ पार्टनरशिप की गई है. यहां बहुत ही कम दाम में प्रीमियम और बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े तैयार किए जाएंगे.