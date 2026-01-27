ETV Bharat / business

Amazon Layoffs: क्यों 16,000 कर्मचारियों को निकाल रही है कंपनी? भारत की बड़ी टीमें भी रडार पर

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स और टेक दिग्गज अमेज़न (Amazon) ने अपने वैश्विक कार्यबल में एक और बड़ी कटौती की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स और आंतरिक सूत्रों के अनुसार, कंपनी अपने 'कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग' के दूसरे चरण के तहत लगभग 16,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है. यह कदम अमेजन के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए कंपनी 2026 के मध्य तक अपनी कुल 30,000 कॉर्पोरेट भूमिकाओं को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा और कड़ा चरण

अमेजन ने इस छंटनी प्रक्रिया की नींव अक्टूबर 2025 में ही रख दी थी, जब पहले चरण में करीब 14,000 व्हाइट-कॉलर पदों को खत्म किया गया था. अब 27 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा यह दूसरा चरणअधिक व्यापक और प्रभावी माना जा रहा है. कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने संगठनात्मक ढांचे को छोटा करना और परिचालन लागत में कटौती करना है. इस छंटनी के बाद, अमेजन के कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में पिछले दो वर्षों के भीतर होने वाली यह सबसे बड़ी कटौती होगी.

भारत के 'आईटी हब्स' पर सबसे ज्यादा मार

इस बार की छंटनी की सबसे चिंताजनक बात भारतीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला इसका गहरा असर है. सूत्रों के मुताबिक, भारत में अमेजन की कॉर्पोरेट टीमें, जो विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में स्थित हैं, इस कटौती की जद में सबसे पहले आ सकती हैं. भारतीय टेक प्रतिभाओं के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि इन शहरों में अमेजन के विशाल ऑपरेशंस और बैक-एंड सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं.