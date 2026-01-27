Amazon Layoffs: क्यों 16,000 कर्मचारियों को निकाल रही है कंपनी? भारत की बड़ी टीमें भी रडार पर
अमेजन आज से 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में है. यह कदम रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, जिससे भारतीय टीमों पर असर पड़ने की आशंका.
नई दिल्ली: ई-कॉमर्स और टेक दिग्गज अमेज़न (Amazon) ने अपने वैश्विक कार्यबल में एक और बड़ी कटौती की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स और आंतरिक सूत्रों के अनुसार, कंपनी अपने 'कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग' के दूसरे चरण के तहत लगभग 16,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है. यह कदम अमेजन के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए कंपनी 2026 के मध्य तक अपनी कुल 30,000 कॉर्पोरेट भूमिकाओं को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा और कड़ा चरण
अमेजन ने इस छंटनी प्रक्रिया की नींव अक्टूबर 2025 में ही रख दी थी, जब पहले चरण में करीब 14,000 व्हाइट-कॉलर पदों को खत्म किया गया था. अब 27 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा यह दूसरा चरणअधिक व्यापक और प्रभावी माना जा रहा है. कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने संगठनात्मक ढांचे को छोटा करना और परिचालन लागत में कटौती करना है. इस छंटनी के बाद, अमेजन के कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में पिछले दो वर्षों के भीतर होने वाली यह सबसे बड़ी कटौती होगी.
भारत के 'आईटी हब्स' पर सबसे ज्यादा मार
इस बार की छंटनी की सबसे चिंताजनक बात भारतीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला इसका गहरा असर है. सूत्रों के मुताबिक, भारत में अमेजन की कॉर्पोरेट टीमें, जो विशेष रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में स्थित हैं, इस कटौती की जद में सबसे पहले आ सकती हैं. भारतीय टेक प्रतिभाओं के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि इन शहरों में अमेजन के विशाल ऑपरेशंस और बैक-एंड सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं.
कौन से विभाग हैं निशाने पर?
यह छंटनी केवल सामान्य भूमिकाओं तक सीमित नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, अमेजन के कुछ सबसे मुनाफे वाले और लोकप्रिय डिवीजन भी इसकी चपेट में हैं.
- Amazon Web Services (AWS): क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र की इस दिग्गज इकाई में बड़ी छंटनी की आशंका है.
- Prime Video: स्ट्रीमिंग सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इस विभाग के वर्कफोर्स को कम किया जा रहा है.
- रिटेल ऑपरेशंस: कंपनी अपनी पारंपरिक ई-कॉमर्स कार्यप्रणाली को स्वचालित (Automate) करने की दिशा में बढ़ रही है.
- PXT (People Experience and Technology): अमेज़न का आंतरिक एचआर विंग भी इस बार बड़े बदलावों से गुजरेगा.
अमेज़न ने 2022 और 2023 के बीच पहले ही 27,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला था. वर्तमान में कंपनी के पास दुनिया भर में लगभग 15.7 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन मौजूदा फोकस केवल 3.5 लाख 'व्हाइट-कॉलर' कर्मचारियों पर है. कंपनी का कहना है कि वह भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है, लेकिन बार-बार होने वाली इन छंटनी ने कर्मचारियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है.
