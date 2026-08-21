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Amazon पर भारी जुर्माना: राम मंदिर का 'प्रसाद' बोलकर बेच रहे थे साधारण मिठाई, CCPA ने लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न (Amazon Seller Services) पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर साधारण मिठाइयों को "श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद" के रूप में बेचने और भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में की गई है. उपभोक्ता नियामक ने पाया कि अमेज़न ने राम मंदिर ट्रस्ट की बिना किसी आधिकारिक मंजूरी या प्रामाणिकता के इन उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने दिया.

धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़

CCPA ने अपने 19 पन्नों के कड़े आदेश में कहा कि 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' शब्द का देश के करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए एक पवित्र और विशेष महत्व है. बिना किसी अनुमति के व्यावसायिक फायदे के लिए साधारण हलवाई की मिठाइयों को इस नाम से बेचना न केवल उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाना है. अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की व्यापक पहुंच के कारण आम उपभोक्ताओं ने इन विज्ञापनों को सच मान लिया, जिससे नुकसान और बढ़ गया.

क्या है पूरा मामला

यह पूरा विवाद जनवरी 2024 में शुरू हुआ था. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने 19 जनवरी 2024 को अमेज़न के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि अमेज़न पर चार तरह की मिठाइयों को राम मंदिर का प्रसाद बताकर ₹299 से ₹385 के बीच बेचा जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए CCPA ने 22 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक तीन दिन पहले अमेज़न को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.