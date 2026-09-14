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Amazon का बड़ा धमाका: त्योहारों से पहले देश भर में खोला सेंटर्स का नेटवर्क, लाखों को मिलेगा रोजगार

अमेज़न ने आगामी त्योहारों के लिए ₹2,800 करोड़ के निवेश से 20 नए केंद्र और 150 डिलीवरी हब खोलकर नेटवर्क मजबूत किया.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 4:13 PM IST

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नई दिल्ली: अमेज़न इंडिया ने त्योहारों के सीजन से पहले देश में अपने ऑपरेशन्स नेटवर्क का भारी विस्तार किया है. सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ई-कॉमर्स दिग्गज ने घोषणा की कि उसने देश भर में 20 नए फुलफिलमेंट सेंटर (FC), 6 सॉर्ट सेंटर (SC) और 150 लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन शुरू किए हैं. यह बुनियादी ढांचा विस्तार कंपनी द्वारा भारत में अपने लॉजिस्टिक्स और संचालन को मजबूत करने के लिए घोषित किए गए ₹2,800 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश का हिस्सा है.

50 प्रतिशत तक बढ़ा भंडारण
इस नए निवेश और विस्तार के बाद अब भारत में अमेज़न की कुल भंडारण क्षमता में 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही अब कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 64 मिलियन क्यूबिक फीट (6.4 करोड़ घन फीट) हो गई है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये सभी नई सुविधाएं थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित और प्रबंधित की जाएंगी.

इन छोटे शहरों में खोले गए सॉर्ट सेंटर
इस बार अमेज़न ने बड़े महानगरों के अलावा देश के छोटे और गैर-महानगरीय शहरों पर विशेष ध्यान दिया है. कंपनी के सभी 6 नए सॉर्ट सेंटर छोटे शहरों में खोले गए हैं, जिनमें चिक्काबल्लापुर, हासन, मेरठ, रामनगर, रायपुर और वाराणसी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, 20 नए फुलफिलमेंट सेंटरों में से 7 सेंटर भी गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं.

400 शहरों में लाखों लोगों को रोजगार
त्योहारों के दौरान ग्राहकों की भारी मांग को संभालने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी ने देश के 400 से अधिक शहरों में 1.6 लाख (1,60,000) से अधिक सीजनल यानी अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा की है. ये नौकरियां महानगरों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपलब्ध होंगी.

सुदूर इलाकों में भी डिलीवरी स्टेशन
नेटवर्क विस्तार के तहत 118 शहरों में 150 नए लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इनमें से 12 ऐसे सुदूर इलाके हैं, जहां पहली बार अमेज़न का कोई डिलीवरी स्टेशन खुला है. इन नए स्थानों में भोजपुर, बोकाजान, जालौन, जहानाबाद, नमसाई, पुरुलिया, रिभोई, सेनापति, शिवसागर, उदलगुरी, उखरुल और वोखा शामिल हैं.

अमेज़न के इंडिया, एपीएसी (APAC), मिडिल ईस्ट, तुर्की और अफ्रीका ऑपरेशन्स के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले इन सुविधाओं को चालू करके कंपनी बेहद उत्साहित है. यह निवेश ग्राहकों और विक्रेताओं की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.

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