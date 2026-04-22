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अमेजन की बड़ी कार्रवाई, 2025 में 1.5 करोड़ नकली उत्पाद जब्त, जालसाजों के खिलाफ वैश्विक अभियान तेज

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़न (Amazon) ने वैश्विक स्तर पर जालसाजों और नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. अपनी पहली 'ट्रस्टवर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस रिपोर्ट' में कंपनी ने खुलासा किया कि साल 2025 में उसने दुनिया भर में 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से अधिक नकली उत्पादों को ज़ब्त कर उन्हें नष्ट किया है.

AI और मशीन लर्निंग का कमाल

अमेज़न की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग की रही है. रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न अब इन तकनीकों का उपयोग केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए कर रहा है. कंपनी के 'वर्ल्डवाइड कस्टमर एंड पार्टनर ट्रस्ट' के उपाध्यक्ष रोहन ओम्मन ने कहा कि AI की मदद से अरबों संकेतों का एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों तक पहुँचने से पहले ही संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ा जा रहा है.

नकली रिव्यू और वेबसाइटों पर नकेल

नकली उत्पादों के अलावा, अमेज़न ने करोड़ों संदिग्ध फेक रिव्यूज (नकली समीक्षाओं) को भी ब्लॉक किया है. कंपनी ने कानूनी कार्रवाई करते हुए ऐसी 100 से अधिक वेबसाइटों को बंद करवाया है, जो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी और फेक रिव्यू को बढ़ावा देने का काम कर रही थीं.