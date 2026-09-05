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E20 पेट्रोल की हिचकिचाहट ने बढ़ाई CNG और हाइब्रिड कारों की मांग, अगस्त में रिटेल बिक्री 16% बढ़ी

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है. देश में पहली बार पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री ज्यादा हो गई है. ब्रोकरेज फर्म इक्विरस सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2026 में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गई है, जिसने पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है.

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची पेट्रोल की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में पेट्रोल वाहनों की बाजार हिस्सेदारी घटकर अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 41 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 46 प्रतिशत थी. इसके विपरीत, मजबूत उपभोक्ता मांग और जीएसटी दरों में कटौती के चलते पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट की कुल रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सीएनजी की मांग में रिकॉर्ड उछाल, E20 ट्रांजिशन का असर

किफायती और बेहतर माइलेज के कारण सीएनजी गाड़ियों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. सीएनजी की बाजार हिस्सेदारी 21 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी के सर्वकालिक उच्च स्तर पर आ गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि देश भर में E20 फ्यूल (20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल) के लागू होने से ग्राहकों के मन में इंजन क्षमता और मेंटेनेंस को लेकर जो हिचकिचाहट थी, उसने लोगों को सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों की तरफ मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है.