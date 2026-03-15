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ईरान युद्ध : क्रूड ऑयल संकट के बीच क्या है खाद्य तेल का हाल, जानें

नई दिल्ली : ईरान तथा अमेरिका एवं इजराइल के बीच युद्ध जारी रहने तथा खाड़ी देशों से मालवाहक पोतों की आवाजाही लगभग ठप होने के चलते कच्चे तेल एवं खाद्य तेलों की आपूर्ति घटने की आशंकाएं बढ़ने के कारण देश के तेल-तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह लगभग सभी खाद्य तेल-तिलहनों की कीमतों में मजबूती का रुख रहा.

बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में पिछले सप्ताह बाजार मजबूत होने तथा खाद्य तेल एवं रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंकाओं के बीच मांग में अचानक उछाल आया है. इसके अलावा बीते सप्ताहांत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य में भी घट-बढ़ की है. इसके कारण विशेषकर सोयाबीन तेल-तिलहन तथा कच्चे पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल के दाम मजबूत हो गये. सॉफ्ट ऑयल में सूरजमुखी और मूंगफली से सस्ता होने की वजह से बिनौला तेल की मांग बढने से इसके दाम मजबूती दर्शाते बंद हुए.

उन्होंने कहा कि कांडला बंदरगाह पर पहले सोयाबीन डीगम तेल के मुकाबले पाम-पामोलीन का दाम का अंतर लगभग 100 डॉलर प्रति टन नीचे था लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ यह अंतर अब घटकर 10-20 डॉलर प्रति टन का ही रह गया है. ऐसे में सरकार को समय रहते सोयाबीन की बिक्री तुरंत रोकने तथा सरसों की यथासंभव खरीद शुरू करने के बारे में विचार करना चाहिये. मुश्किल के इस वक्त में सोयाबीन का स्टॉक रखना बहुत जरूरी है. इससे किसानों का मनोबल भी बना रहेगा और बिजाई का रकबा प्रभावित नहीं होगा. जरूरत की स्थिति में सरकार बाजार हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल भी सकेगी.

इसी प्रकार सरकार को मूंगफली का भी स्टॉक रखने के लिए इसकी बिक्री रोक देनी चाहिये। सरसों और मूंगफली तेल का कोई विकल्प भी नहीं है. सूत्रों ने कहा कि आयात कम होने की वजह से आज सूरजमुखी तेल बंदरगाह पर 10-11 रुपये प्रति किलो के प्रीमियम पर बिक रहा है. इसकी रिफाइनिंग लागत और मुनाफा जोड़ने के बाद दाम 162 रुपये किलो बैठता है लेकिन युद्ध संकट के कारण आयात कम होने की वजह से यह 172-173 रुपये किलो के भाव बिक रहा है.

ऐसे किसी वक्त से निपटने के लिए सोयाबीन, मूंगफली का स्टॉक रखना हितकारी हो सकता है. इस दिशा में सरकार को जल्द से जल्द सरसों की खरीद करते हुए इसका पर्याप्त स्टॉक बना लेना चाहिये. बेशक इसके लिए किसानों को कुछ बोनस भी देकर खरीद की जा सकती है. अभी बाजार में स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हैं जिनके हाथ बिक्री होने से सरकार के पास स्टॉक जमा नहीं हो पायेगा और कीमत बढ़ने पर वह बाजार हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगी.

यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ओर तो बाजार में स्टॉक कम है दूसरी ओर, देश में खपत हर साल लगभग पांच प्रतिशत बढ़ जाती है. देश के प्रमुख तेल संगठन सोपा ने भी इस संदर्भ में अपनी चिंता रखी है. सोपा ने कहा कि पिछले साल 25 फरवरी को हमारे देश में सोयाबीन का स्टॉक 68 लाख टन का था तो वर्ष 2026 के फरवरी महीने में घटकर मात्र 58.41 लाख टन ही रह गया है. यह स्थिति भी हमें विशेषकर युद्ध के माहौल में तिलहनों का स्टॉक बनाकर रखने की जरूरत को रेखंकित करती है.

सूत्रों ने कहा कि कपास नरमा की आवक भी कल 80-90 हजार गांठ से घटकर शनिवार को 60 हजार गांठ रह गई जिससे बीते सप्ताहांत बिनौला तेल कीमत में भी सुधार देखने को मिला.