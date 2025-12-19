ETV Bharat / business

हैनान द्वीप सुर्खियों में क्यों ! आखिर चीन क्यों कर रहा अरबों डॉलर का मुक्त-व्यापार प्रयोग, जानें सब कुछ

हैदराबाद: चीन ने हैनान के मुक्त व्यापार बंदरगाह (एफटीपी) पर विशेष सीमा शुल्क अभियान शुरू किया है. इसके लिए चीन ने हैनान द्वीप पर 113 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार प्रयोग करेगा. ऐसा करके चीन इसे देश के सबसे बड़ा प्रयोगात्मक मुक्त व्यापार क्षेत्र, और एकमात्र "मुक्त व्यापार बंदरगाह" के रूप में इसे विकसित करेगा.

बता दें कि चीन ने 18 दिसंबर 2025 को सीमा शुल्क प्रसंस्करण के लिए मुख्य भूमि से मध्य-रैंक वाले देश के बराबर अर्थव्यवस्था वाले बेल्जियम के आकार के हैनान द्वीप को अलग कर दिया. यह एक प्रमुख ट्रांस-पैसिफिक व्यापार सौदे में शामिल होने और एक नया हांगकांग-शैली वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने की बोली का हिस्सा था.

गौर करें तो लॉन्च की तारीख, 18 दिसंबर, 1978 में एक ऐतिहासिक सीपीसी बैठक की सालगिरह के साथ ये तिथि मेल खाती है. इसे व्यापक रूप से देश के सुधार और खुलेपन के युग की शुरुआत माना जाता है.

मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने मुक्त क्षेत्र, मुक्त बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं अपनाई है. विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा विकसित संशोधित क्योटो कन्वेंशन के अनुसार, एक मुक्त क्षेत्र किसी देश के क्षेत्र का एक हिस्सा है. इसमें लाया गया सामान उसके सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं माना जाता है. यह मूल्यांकन आयात शुल्क और करों और इस तथ्य के संबंध में किया गया है कि वे मानक सीमा शुल्क नियंत्रण के अधीन नहीं हैं. व्यवहार में, मुक्त क्षेत्र प्रायोगिक क्षेत्र हैं, जिनमें प्रत्येक देश अपना संगठन लागू करता है और लाभ उठाता है.

दुनिया भर में मुक्त व्यापार बंदरगाह और आर्थिक क्षेत्र: दुनिया भर में 130 से अधिक मुक्त व्यापार बंदरगाह और 2,000 से अधिक आर्थिक क्षेत्र हैं, जिनकी विशेषताएं और कार्य मुक्त व्यापार बंदरगाहों के समान हैं. हांगकांग, सिंगापुर, रॉटरडैम और दुबई कुछ सबसे प्रसिद्ध बड़े मुक्त व्यापार बंदरगाह हैं. इनके निर्माण का चीनी विचार माओ के बाद के सुधारों के प्रारंभिक चरण का है.

हैनान मुक्त व्यापार बंदरगाह की समयरेखा और विकास

दिनांक चीन में फ्री पोर्ट के निर्माण से जुड़ी घटनाएं 1984 डेंग जियाओपिंग का प्रस्ताव है कि जियामेन मुफ़्त बंदरगाह नीतियों का परीक्षण करे 1988 डेंग जियाओपिंग ने घोषणा की: "अब जब एक हांगकांग है, तो हमें मुख्य भूमि पर कई अन्य हांगकांग बनाने होंगे" 1990 शंघाई में वाइगाओकियाओ मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण, 22 चीन मुक्त व्यापार क्षेत्रों के वर्तमान नेटवर्क का अग्रदूत 2013 राज्य परिषद द्वारा शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की आधिकारिक मंजूरी 2017 शी जिनपिंग एफटीजेड के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करते हैं और मुक्त बंदरगाहों पर विचार करते हैं. वांग यांग ने पीपुल्स डेली में एक मुक्त बंदरगाह की आधिकारिक परिभाषा प्रकाशित की April 2018 विशेष आर्थिक क्षेत्र की 30वीं वर्षगांठ के दौरान हैनान के पूरे द्वीप को कवर करने वाले एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की घोषणा June 2020 2050 तक वैश्विक स्थिति का लक्ष्य रखते हुए हैनान फ्री पोर्ट के निर्माण के लिए मास्टर प्लान का शुभारंभ June 2021 हैनान मुक्त बंदरगाह पर चीनी कानून को अपनाना March 2024 2023 में हैनान के लिए +9.2% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (105 अरब अमेरिकी डॉलर), दूसरी सबसे ऊंची राष्ट्रीय दर March 2025 2027 के अंत तक इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में कर लाभ (कॉर्पोरेट आयकर और व्यक्तिगत आयकर) का विस्तार Dec. 2025 हैनान की नई सीमा शुल्क नीति लागू हो गई

हैनान मुक्त व्यापार क्षेत्र क्यों खास है: चीन ने हाल के वर्षों में कई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए हैं, लेकिन हैनान एफटीपी को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है. देश का सबसे बड़ा प्रयोगात्मक मुक्त व्यापार क्षेत्र, और एकमात्र "मुक्त व्यापार बंदरगाह" के रूप में ये नामित किया गया है.

भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन: विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि हैनान की जीडीपी 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो दुनिया की 70वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर है.