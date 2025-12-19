ETV Bharat / business

हैनान द्वीप सुर्खियों में क्यों ! आखिर चीन क्यों कर रहा अरबों डॉलर का मुक्त-व्यापार प्रयोग, जानें सब कुछ

हैनान को हांगकांग-शैली के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चीन बड़ा निवेश कर रहा है, ताकि दुनिया भर से व्यापार बढ़े.

HAINAN ISLAND
हैनान द्वीप पर चीन मेहरबान (प्रतीकात्मक तस्वीर). (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 12:28 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: चीन ने हैनान के मुक्त व्यापार बंदरगाह (एफटीपी) पर विशेष सीमा शुल्क अभियान शुरू किया है. इसके लिए चीन ने हैनान द्वीप पर 113 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार प्रयोग करेगा. ऐसा करके चीन इसे देश के सबसे बड़ा प्रयोगात्मक मुक्त व्यापार क्षेत्र, और एकमात्र "मुक्त व्यापार बंदरगाह" के रूप में इसे विकसित करेगा.

बता दें कि चीन ने 18 दिसंबर 2025 को सीमा शुल्क प्रसंस्करण के लिए मुख्य भूमि से मध्य-रैंक वाले देश के बराबर अर्थव्यवस्था वाले बेल्जियम के आकार के हैनान द्वीप को अलग कर दिया. यह एक प्रमुख ट्रांस-पैसिफिक व्यापार सौदे में शामिल होने और एक नया हांगकांग-शैली वाणिज्यिक केंद्र स्थापित करने की बोली का हिस्सा था.

गौर करें तो लॉन्च की तारीख, 18 दिसंबर, 1978 में एक ऐतिहासिक सीपीसी बैठक की सालगिरह के साथ ये तिथि मेल खाती है. इसे व्यापक रूप से देश के सुधार और खुलेपन के युग की शुरुआत माना जाता है.

मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने मुक्त क्षेत्र, मुक्त बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं अपनाई है. विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा विकसित संशोधित क्योटो कन्वेंशन के अनुसार, एक मुक्त क्षेत्र किसी देश के क्षेत्र का एक हिस्सा है. इसमें लाया गया सामान उसके सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं माना जाता है. यह मूल्यांकन आयात शुल्क और करों और इस तथ्य के संबंध में किया गया है कि वे मानक सीमा शुल्क नियंत्रण के अधीन नहीं हैं. व्यवहार में, मुक्त क्षेत्र प्रायोगिक क्षेत्र हैं, जिनमें प्रत्येक देश अपना संगठन लागू करता है और लाभ उठाता है.

दुनिया भर में मुक्त व्यापार बंदरगाह और आर्थिक क्षेत्र: दुनिया भर में 130 से अधिक मुक्त व्यापार बंदरगाह और 2,000 से अधिक आर्थिक क्षेत्र हैं, जिनकी विशेषताएं और कार्य मुक्त व्यापार बंदरगाहों के समान हैं. हांगकांग, सिंगापुर, रॉटरडैम और दुबई कुछ सबसे प्रसिद्ध बड़े मुक्त व्यापार बंदरगाह हैं. इनके निर्माण का चीनी विचार माओ के बाद के सुधारों के प्रारंभिक चरण का है.

हैनान मुक्त व्यापार बंदरगाह की समयरेखा और विकास

दिनांकचीन में फ्री पोर्ट के निर्माण से जुड़ी घटनाएं
1984डेंग जियाओपिंग का प्रस्ताव है कि जियामेन मुफ़्त बंदरगाह नीतियों का परीक्षण करे
1988डेंग जियाओपिंग ने घोषणा की: "अब जब एक हांगकांग है, तो हमें मुख्य भूमि पर कई अन्य हांगकांग बनाने होंगे"
1990शंघाई में वाइगाओकियाओ मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण, 22 चीन मुक्त व्यापार क्षेत्रों के वर्तमान नेटवर्क का अग्रदूत
2013राज्य परिषद द्वारा शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की आधिकारिक मंजूरी
2017शी जिनपिंग एफटीजेड के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करते हैं और मुक्त बंदरगाहों पर विचार करते हैं. वांग यांग ने पीपुल्स डेली में एक मुक्त बंदरगाह की आधिकारिक परिभाषा प्रकाशित की
April 2018विशेष आर्थिक क्षेत्र की 30वीं वर्षगांठ के दौरान हैनान के पूरे द्वीप को कवर करने वाले एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की घोषणा
June 20202050 तक वैश्विक स्थिति का लक्ष्य रखते हुए हैनान फ्री पोर्ट के निर्माण के लिए मास्टर प्लान का शुभारंभ
June 2021हैनान मुक्त बंदरगाह पर चीनी कानून को अपनाना
March 20242023 में हैनान के लिए +9.2% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (105 अरब अमेरिकी डॉलर), दूसरी सबसे ऊंची राष्ट्रीय दर
March 20252027 के अंत तक इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में कर लाभ (कॉर्पोरेट आयकर और व्यक्तिगत आयकर) का विस्तार
Dec. 2025हैनान की नई सीमा शुल्क नीति लागू हो गई

हैनान मुक्त व्यापार क्षेत्र क्यों खास है: चीन ने हाल के वर्षों में कई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए हैं, लेकिन हैनान एफटीपी को अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है. देश का सबसे बड़ा प्रयोगात्मक मुक्त व्यापार क्षेत्र, और एकमात्र "मुक्त व्यापार बंदरगाह" के रूप में ये नामित किया गया है.

भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन: विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि हैनान की जीडीपी 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो दुनिया की 70वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर है.

  • हैनान, चीन के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक द्वीप प्रांत है. इसका क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किमी है. यह हांगकांग से 32 गुना, सिंगापुर से 48 गुना और दुबई से 8.5 गुना बड़ा है.
  • इसमें 68 प्राकृतिक खाड़ियां और 1,900 किमी की तटरेखा है. यह प्रशांत और हिंद महासागरों के लिए चीन का दक्षिणी प्रवेश द्वार है.
  • 1990 के दशक के अंत तक, बीजिंग ने अपने विकास की पेशकश विदेशी चीनी निवेशकों, विशेषकर इंडोनेशिया से की थी, जहां चीनी उद्यमियों को नियमित रूप से परेशान किया जाता था.
  • हैनान चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति में एक सेतु है.

द्वीप-व्यापी विशेष सीमा शुल्क संचालन की नीतियां किस प्रकार उद्योगों को सशक्त बनाएंगी और व्यवसायों को विश्व से कैसे जोड़ेंगी.

  • चीन विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सीपीटीपीपी सदस्यता के लिए अपनी मुक्त-व्यापार साख को बढ़ावा देने के लिए हैनान को शुल्क-मुक्त क्षेत्र में बदल रहा है. (ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता).
  • हैनान का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से एकीकृत करना है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और सीपीटीपीपी परिग्रहण के लिए राष्ट्रव्यापी सुधारों की आवश्यकता है. (ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता).
  • चीन के खुलेपन के नए क्षेत्र के रूप में, हैनान मुक्त व्यापार बंदरगाह (एफटीपी) शून्य टैरिफ, कम कर दरों और सरलीकृत कर प्रणाली की अपनी मूल नीति के साथ "अवसर का प्रवेश द्वार" बना रहा है.
  • विशेष सीमा शुल्क संचालन के बाद, 6,600 से अधिक टैरिफ लाइनें शून्य टैरिफ का आनंद लेती हैं" और 30% स्थानीय मूल्य वर्धित सामान चीनी मुख्य भूमि टैरिफ-मुक्त में प्रवेश कर सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण कंपनियों को हैनान की ओर आकर्षित करते हैं.
  • प्रांत में संसाधित शून्य-टैरिफ सामान मुख्य भूमि को शुल्क-मुक्त बेचा जा सकता है, यदि उनके स्थानीय प्रसंस्करण से 30 प्रतिशत या अधिक का अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है.
  • हैनान एफटीपी की अनुकूल नीतियां उद्यम को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर आर एंड डी उन्नयन और बाजार चैनल विस्तार में अधिक कॉर्पोरेट संसाधनों, फोकस और पूंजी को चैनल करने की अनुमति देती हैं.
  • प्रोत्साहित उद्योगों की हैनान एफटीपी की सूची में अपतटीय पवन ऊर्जा जैसे 1,100 से अधिक क्षेत्र शामिल हैं, जो 15% कॉर्पोरेट कर दर की पेशकश करते हैं.
  • यह नीति उच्च तकनीक वाले उद्योगों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और उच्च अंत विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है.
  • हैनान एफटीपी के नीतिगत लाभ उद्यमों को आकर्षित कर रहे हैं, सौ अरब युआन औद्योगिक समूहों को बढ़ावा दे रहे हैं.
  • विदेशी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मानकों, कम कर और उत्पादन लागत, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे सेवा क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच और मुख्य भूमि बाजार में प्रवेश करने के लिए एक मंच के रूप में हैनान का उपयोग करने वाले व्यावसायिक माहौल से लाभ उठा सकती हैं.

चीन मुक्त व्यापार क्षेत्रों पर एक नजर

चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र: चीन का एफटीजेड कार्यक्रम 2013 में चीन (शंघाई) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ. पिछले 12 वर्षों में, कार्यक्रम 7 दौरों के माध्यम से विस्तारित हुआ है, जो 22 एफटीजेड के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में विकसित हुआ है, जो अब तटीय, अंतर्देशीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो एक बहुस्तरीय उद्घाटन ढांचे का निर्माण करता है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 2013 से 2023 तक, चीन के 22 एफटीजेड ने देश भर में दोहराए गए 302 संस्थागत नवाचार उत्पन्न किए.

वहीं स्थानीय सरकारों ने 2,800 से अधिक अतिरिक्त सुधार उपायों को बढ़ावा दिया. इन सुधारों ने एफटीजेड को चीन के विदेशी व्यापार और निवेश वृद्धि का एक प्रमुख इंजन बना दिया है. 2024 में, 22 एफटीजेड ने 8.59 ट्रिलियन युआन का कुल आयात और निर्यात दर्ज किया, जो चीन के कुल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा योगदान देता है और राष्ट्रीय विकास दर से बेहतर प्रदर्शन करता है. विदेशी निवेश का वास्तविक उपयोग 28.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो राष्ट्रीय कुल का लगभग एक चौथाई है.

चीन के 22 पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र (पीएफटीजेड) का प्रदर्शन

2024 में विदेशी व्यापार: 8.59 ट्रिलियन युआन ($ 1.22 ट्रिलियन), 22 पीएफटीजेड की कुल आयात और निर्यात मात्रा.

11.9%: साल-दर-साल विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से 6.9 प्रतिशत अधिक है.

19.6%: चीन के कुल आयात और निर्यात मात्रा में 22 पीएफटीजेड का योगदान, 2023 की तुलना में 1.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि.

4 ट्रिलियन युआन: 22 पीएफटीजेड की कुल निर्यात मात्रा.

18.8%: साल-दर-साल वृद्धि, राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि दर से 11.7% अंक अधिक.

4.59 (ट्रिलियन युआन): 6.5% वार्षिक वृद्धि, राष्ट्रीय आयात वृद्धि दर से 4.2% अंक अधिक.

गौर करें तो हैनान (Hainan) चीन का एक दक्षिण द्वीपीय प्रांत है. यह अपने खूबसूरत उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों, समृद्ध जैव विविधता और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसे अक्सर 'चीन का हवाई' कहा जाता है. यह एक स्वतंत्र प्रांत और विशेष आर्थिक क्षेत्र है.

ये भी पढ़ें - अमेरिका-चीन ट्रेड युद्ध से भारत को फायदा, अमेरिकी बाजार में बढ़ेंगे निर्यात के अवसर

TAGGED:

CHINA HAINAN ISLAND
FREE TRADE
FREE TRADE EXPERIMENT
TRANS PACIFIC TRADE DEAL
HAINAN ISLAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.