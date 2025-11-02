अकासा एयर केन्या, मिस्र, अन्य देशों के लिए उड़ानों पर विचार करेगी: सीईओ
अकासा एयर केन्या के अलावा इथियोपिया व मिस्र समेत कई देशों के उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है.
Published : November 2, 2025 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली : अकासा एयर केन्या, इथियोपिया, मिस्र और कुछ अन्य देशों के लिए उड़ानें संचालित करने पर विचार कर रही है. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय दुबे ने यह बात कही.
उन्होंने आगे कहा कि तीन साल पुरानी यह एयरलाइन अब अपने बोइंग विमानों की आपूर्ति को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रही है. इस बात पर जोर देते हुए कि अकासा एयर का अंतरराष्ट्रीय विस्तार सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, दुबे ने कहा कि एयरलाइन जल्द ही शारजाह के लिए उड़ानों की घोषणा करेगी.
एयरलाइन के पास 30 बोइंग 737 मैक्स विमानों का बेड़ा है और उसे इस साल एक से ज्यादा विमान जोड़ने की उम्मीद है. दुबे ने साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमारे विमान पूर्वी अफ्रीका के तटों तक पहुंचने में सक्षम हैं. यह मॉरीशस तक जा सकता है और दक्षिणी छोर पर यह केन्या, इथियोपिया, मिस्र तक जा सकता है... हम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक भी जा सकते हैं... बोइंग 737 मैक्स दक्षिण एशिया में भी दूर तक जाने में सक्षम है... इन सभी पर विचार किया जाएगा.’’
इस समय एयरलाइन छह अंतरराष्ट्रीय शहरों - दोहा (कतर), जेद्दा, रियाद (सऊदी अरब), अबू धाबी (यूएई), कुवैत सिटी (कुवैत) और फुकेत (थाईलैंड) के साथ ही 24 घरेलू गंतव्यों के लिए उड़ान भरती है.
दुबे के अनुसार, एयरलाइन का उपलब्ध सीट किलोमीटर (एएसके) अब 20 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय और 80 प्रतिशत घरेलू है, और मार्च, 2027 के अंत तक विदेशी हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है. एएसके किसी एयरलाइन की यात्री वहन क्षमता का एक माप होता है.
एयरलाइन के पास 750-775 पायलट हैं, और उसे उम्मीद है कि वह 2026 में पायलट की भर्ती फिर से शुरू कर देगी. दुबे ने राष्ट्रीय राजधानी में एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ‘‘हमें अगले साल की दूसरी छमाही में पायलटों की जरूरत होगी. इसलिए, हमें उससे काफी पहले (भर्ती) प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी... हम अपनी आपूर्ति समयसारिणी को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं.’’
बोइंग 737 मैक्स विमानों की आपूर्ति में देरी हुई है और इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने विमान निर्माता को मैक्स विमानों का उत्पादन प्रति माह 38 से बढ़ाकर 42 करने की अनुमति दी थी. एयरलाइन के पास कुल 226 बोइंग 737 मैक्स विमानों का पक्का ऑर्डर है.
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा एयरलाइन में कुछ खामियों को चिन्हित करने पर दुबे ने कहा कि सभी टिप्पणियों का नियामक की संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘हर एयरलाइन की नियमित ऑडिट के दौरान टिप्पणियां होती हैं, वैसे ही हमारी भी टिप्पणियां थीं. इन सभी टिप्पणियों का नियामक की संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया है और सुरक्षा संबंधी चिंता का कोई कारण नहीं है.’’
वित्तपोषण के बारे में, अकासा एयर के प्रमुख ने कहा कि एयरलाइन के पास पर्याप्त पूंजी है और वह अगले दो से पांच वर्षों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने पर विचार करेगी.
