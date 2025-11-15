Bihar Election Results 2025

अकासा एयर की उड़ान: 25 दिसंबर से नवी मुंबई एयरपोर्ट से शुरू होंगी सेवाएं

चार भारतीय शहरों से सीधे जुड़ते हुए, अकासा एयर 25 दिसंबर को दिल्ली और एनएमआईए के बीच अपनी पहली उड़ान संचालित करेगी.

AKASA AIR
अकासा एयर की उड़ान. (ANI)
By PTI

Published : November 15, 2025 at 1:04 PM IST

मुंबई: अकासा एयर ने शनिवार को कहा कि वह 25 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) से परिचालन शुरू करेगी.

चार भारतीय शहरों से सीधे जुड़ते हुए, अकासा एयर 25 दिसंबर को दिल्ली और एनएमआईए के बीच अपनी पहली उड़ान संचालित करेगी. इसके बाद अगले कुछ दिनों में गोवा, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए सेवाएं शुरू की जाएंगी.

एयरलाइन ने कहा कि वह मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे से परिचालन को धीरे-धीरे बढ़ाएगी, जिससे आने वाले समय में साप्ताहिक प्रस्थानों की संख्या 300 घरेलू और 50 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी.

अपनी व्यापक नेटवर्क रणनीति के तहत, अकासा ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 10 पार्किंग बेस तक विस्तार करने के लिए भी तैयार है. इसमें प्रमुख मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

अकासा एयर के सह-संस्थापक और मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी प्रवीण अय्यर ने कहा, "अकासा एयर के लिए, एनएमआईए मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत में हमारी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है. इससे हमें क्षमता परिनियोजन को अनुकूलित करने और नए मांग पूल को प्राप्त करने में मदद मिलती है."

8 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया. यह हवाई अड्डा 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है.

गौर करें तो अकासा एयर, भारत की एक नई भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है. इसका मुख्यालय मुंबई में है. यह राकेश झुनझुनवाला ग्रुप द्वारा वित्त पोषित है और इसने जुलाई 2022 में परिचालन शुरू किया था. एयरलाइन का लक्ष्य ग्राहक सेवा, किफायती किराए और समय पर प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है, और यह अपने नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है.

अकासा एयर अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है और भारत के प्रमुख शहरों के साथ-साथ कतर जैसे अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी उड़ानें संचालित करती है।

ये भी पढ़ें- शेयर मार्केट को लेकर राकेश झुनझुनवाला की थी बड़ी भविष्यवाणी, 2030 में होगी पूरी, इस साल दिखे लक्षण

