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Airtel का ग्राहकों को बड़ा झटका! कल से महंगे हो रहे हैं पोस्टपेड प्लान्स, जेब पर बढ़ेगा इतना बोझ

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में 3 से लेकर 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मोबाइल बिलों की ये नई और बढ़ी हुई दरें कल यानी गुरुवार (8 अक्टूबर) से पूरे देश में लागू हो जाएंगी.

हालांकि, एयरटेल ने ग्राहकों की नाराजगी को कम करने के लिए एक बड़ा दांव भी खेला है. कंपनी अब अपने महंगे हुए प्लान्स के साथ ग्राहकों को फ्री इंटरनेशनल रोमिंग यानी विदेश यात्रा के दौरान मुफ्त कॉलिंग और इंटरनेट का शानदार तोहफा दे रही है. देखिए एयरटेल का नया रेट कार्ड: आपके प्लान की कीमत कितनी बढ़ी?

अगर आप भी एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको हर महीने अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. कंपनी ने अपने व्यक्तिगत प्लान से लेकर फैमिली प्लान्स तक, सबकी कीमतें बदल दी हैं: एक सिम वाला शुरुआती प्लान: जो प्लान पहले 449 रुपये का आता था, उसके लिए अब ग्राहकों को 499 रुपये प्रति महीना देना होगा.

जो प्लान पहले 449 रुपये का आता था, उसके लिए अब ग्राहकों को 499 रुपये प्रति महीना देना होगा. दो सिम वाला फैमिली प्लान: 699 रुपये वाले इस पुराने प्लान की कीमत अब बढ़ाकर 749 रुपये कर दी गई है.

699 रुपये वाले इस पुराने प्लान की कीमत अब बढ़ाकर 749 रुपये कर दी गई है. तीन सिम वाला फैमिली प्लान: तीन सिम चलाने वाले उपभोक्ताओं को अब 999 रुपये की जगह 1,049 रुपये चुकाने होंगे.

तीन सिम चलाने वाले उपभोक्ताओं को अब 999 रुपये की जगह 1,049 रुपये चुकाने होंगे. चार सिम वाला फैमिली प्लान: इसके लिए कंपनी ने दो नए विकल्प पेश किए हैं, जिनकी कीमत 1,249 रुपये और 1,449 रुपये तय की गई है.

इसके लिए कंपनी ने दो नए विकल्प पेश किए हैं, जिनकी कीमत 1,249 रुपये और 1,449 रुपये तय की गई है. पांच सिम वाला सबसे बड़ा प्लान: पांच सिम वाले इस प्रीमियम प्लान की कीमत अब 1,799 रुपये महीना होगी. खास बात यह है कि इस प्लान के साथ ग्राहकों को Netflix Standard का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा.